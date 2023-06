Horko těžko dávali dohromady kloudnou sestavu, proto jejich šance nebyly veliké, zvlášť, když hráli na půdě lídra soutěže. Jenomže fotbalisté Peček dokázali velkého favorita zaskočit a v předposledním kole I. B třídy skupiny C dokázali vyhrát 3:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Pátek (3:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Během přípravy na zápas jsme měli velké problémy poskládat sestavu, máme teď větší marodku, k tomu přibyly na poslední chvíli nějaké omluvenky, a v souběhu utkání dalších našich mužstev ve stejný den jsem byl rád, že jsme měli aspoň dva mladší dorostence na střídání. S respektem k lídrovi soutěže, který si mohl zajistit první místo v tabulce jsme tak přijeli k zápasu, abychom si hlavně neuřízli ostudu v podobě nějakého divokého výsledku. Ale jak to někdy bývá, ve chvíli, kdy nemáte žádné velké očekávání, se dokáže mužstvo natolik semknout, že i s potřebným štěstím dosáhnete překvapivého výsledku,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

První poločas byl hrůzostrašný. Plaňany vyfasovaly příděl v Zelenči

„Zvolili jsme taktiku, kdy úkolem bylo nepouštět soupeře do otevřené obrany, nesoupeřit s jejich rychlými útočníky. Pomoci si vzájemným zajišťováním na postech a po zisku míče se jej snažit déle udržet, nebláznit za každou cenu dopředu. Snažil jsem se také své hráče pozitivně naladit, aby si nevytvářeli na hřišti nepřátelské emoce, aby se soupeřem zbytečně neválčili. To se sice ne vždy povedlo, taky máme ve svém mužstvu horké hlavy, ale nebyly to žádné vyhrocené momenty, zápas se mezi hráči odehrál myslím férově,“ podotkl Buřič.

„V samotném průběhu měli domácí logicky více míč v držení, ale do připravené obrany se jim kombinačně příliš nedařilo, nebo byli nepřesní. My se v první čtvrthodince dostali do dvou nadějných zakončení z pravé strany, ale Zborník je nevyřešil dobře. Pak přišel náš první roh zakroucený tak, že od vlastního hráče míč krásně zapadl k tyči. Bylo to do dalších minut povzbuzení, domácí chtěli rychle vyrovnat, ale nedařilo se jim. Po dvaceti minutách se velmi dobře uvolnil z levé strany Vojta Buřič a při kličce poslednímu obránci jej domácí hráč fauloval, no a z penalty se nemýlil Mirek Müller. Překvapivé dvoubrankové vedení se nám však do půle nepodařilo udržet, v poslední minutě po centru zprava se hlavou prosadil jeden z nejlepších střelců soutěže. V druhé půli jsme dál chtěli hrát podle stejného receptu, domácí nás ovšem začali více zaměstnávat rychle hranými vysokými míči do vápna, ty situace jsme někdy i se štěstím ubránili. V 65. minutě si pak ve snaze odehrát míč Pikner nastřelil svou ruku, což rozhodčí posoudil jako penaltu a bylo srovnáno. Už do sedmdesáté minuty jsme museli dvakrát střídat a tím měli vyčerpané veškeré rezervy. I po vyrovnání pak prokázali hráči ohromnou vůli urvat alespoň bod, který by měl stále velkou cenu, ale konec byl ještě hodně daleko. Pak přišla 83. minuta, dobré uvolnění na levé straně, průniková přihrávka do vápna na Křivského, který netypicky levačkou trefil přes celou bránu vzdálenější kout. Domácí ještě vrhli všechny síly do snahy o vyrovnání a byli opravdu blízko v posledních minutách, kdy mohli těžit z neodmávaného ofsajdu, ale ve velké šanci selhali, stejně jako netrefili bránu z trestného kopu z hranice velkého vápna,“ oddechl si Buřič.

Výhru Velimi B režíroval Lukáš Seifert, autor hattricku

„Závěrečný hvizd tak byl jako balzám na uši. Musím smeknout před našimi hráči, kteří v utkání předvedli velmi soudržný výkon, dokonale využili příznivého vývoje a dokázali soupeře oloupit o body. Určitě jsme měli i štěstí, ale když mu jedete naproti, tak to prostě může takhle hezky dopadnout. Opět nám pomohli kluci z dorostu, za to jim patří poděkování, ale hlavně musím říct, že nebyli pouze do počtu a velkou měrou se zasloužili o tento dílčí úspěch,“ dodal spokojený Zdeněk Buřič.

Branky: 45. Šveřepa, 65. Semrád z PK – 19. Petr vlastní, 39. M. Müller z PK, 83. Křivský. Poločas: 1:2.

Pečky: Kruliš – J. Pikner, Havelka, Holub, Křivský – Kašpárek, M. Müller, Zajíc (59. T. Müller), Zborník – Buřič (72. L. Müller), Sova.

Kolín uhájil čtvrté místo. V posledním kole hrál smírně s Chlumcem