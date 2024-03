Nebyli v optimální náladě, vždyť měli velké problémy dát dohromady kloudnou sestavu. Ale ani tak na hřiště lídra neodjížděli s předem poraženeckou náladou, což se vyplatilo. Fotbalisté Peček uhráli v dalším kole I. B třídy skupiny C v Městci Králové bezbrankovou remízu.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Pečky | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Koncentrace a bojovnost nás v tomhle utkání přesvědčily o tom, že se dá uspět i se silným soupeřem. Nulu vzadu jsme dokonce naposledy uhráli v loňské sezoně v květnu,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Za naší situace byla každá ubráněná minuta s přibývajícím časem pro naše hráče ohromnou motivací. Naopak u domácích byla znát značná nervozita už po dvaceti minutách neúspěšného dobývání. Chci poděkovat všem našim hráčům, ať na hřišti nebo na lavičce, že to předem v hlavách nevzdali a táhli za jeden provaz. Díky také početné přízni fanoušků, že nás přijeli podpořit,“ dodal.

Ačkoliv Pečky nastoupily v improvizované sestavě, dokázaly udržet soupeře na uzdě.

„V sestavě k tomuto zápasu jsme museli udělat veliké změny, protože po prvním utkání bylo mimo hru hned sedm hráčů. Dát vůbec dohromady mužstvo bylo velkou improvizací, ještě ve čtvrtek jsme po tréninku museli dělat změny. Díky dorostencům a klukům z béčka jsme nakonec dali dohromady tým a zvolili defenzivní taktiku, co nejvíce domácím hru znepříjemnit, vzadu co nejdéle hrát na nulu. Věděli jsme, že to bude těžké a možná nikdo ani vážně nepomýšlel na nějaký bodový zisk, přeci jen zkušenosti a kvalita byla ve většině na straně domácích. V hlavách jsme spíše měli neudělat si u lídra tabulky ostudu. Jenže nakonec sehrajete zápas, ve kterém přijde výsledek nad očekávání,“ podotkl Buřič.

Pečky byly téměř celý zápas v defenzivě, ale obětavým výkonem podpořený skvělým Cmárem získaly do tabulky jeden bod.

„Cílem bylo ubránit se ofenzivní síle zhuštěnou obranou a posbírat centrované míče. To se nadmíru dařilo, domácí naše hráče nedokázali přinutit k chybě, v připraveném bloku jsme pracovali svědomitě, a co proniklo, pochytal Míra Cmár. Ve předu jsme hráli na jednoho útočníka, ten to měl hodně složité, ale odmakal, co mohl. K ohrožení domácí brány jsme se příliš často nedostali, nějaké náznaky zůstaly bez finále a ani standardky k šancím nevedly. Druhá půle se nesla v podobné duchu, domácí se snažili hru zjednodušit a zrychlit, avšak bez účinku. V posledních dvaceti minutách jsme pak dokázali vytvořit pár nebezpečných situací před domácí bránou, ale pozorný gólman vše pochytal. Zneškodnil i největší příležitosti celého utkání, kdy jej Kuba Zajíc v samostatném průniku z pravé strany nedokázal překonat. Hra se pak v závěru více kouskovala, což nám vyhovovalo. V devadesáté minutě pak byl za druhou žlutou vyloučen Adam Bydlák, když na půlce už prostě musel takticky faulovat, a protože domácí na naši obranu ani v krátké přesilovce recept nenašli, odvezli si z Městce velmi cenný bod,“ konstatoval spokojený Zdeněk Buřič.

Pečky: Cmár – Brunclík, K. Pikner, J. Pikner, Zajíc – Bydlák, Kaše, Zborník (70. Němec), T. Müller – Majer, Růžička (65. Arazim).

