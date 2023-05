Hodně smolný zápas mají za sebou fotbalisté Peček. Ti v dohrávce 20. kola I. B třídy skupiny C prohráli v Ostré 0:1, navíc přišli o zraněného Brunclíka.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Semice (2:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Od začátku to bylo bojovné utkání, hodně soubojů o míč a zejména těch rychlostních. Obrany po většinu času pracovaly spolehlivě a náznaky šancí ustály. První půli byli možná více na míči domácí, ale kromě více rohů toho příliš neměli. Největší šanci jsme jim připravili sami nešťastnou tečí, domácí útočník ale v zakončení před Cmárem selhal. Před půlí se ještě dostal osamocený hráč Ostré k hlavičce, ale netrefil. My měli také několik závarů, které v pokusu o zakončení domácí několikrát úspěšně zblokovali,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

Buřič: Nenavázali jsme na poslední vydařené domácí utkání výsledkem ani výkonem

„Pro naše mužstvo tak bylo největším zásahem nucené střídání kapitána Brunclíka ve třicáté třetí minutě. I přes tuto ztrátu jsme však ve snaze uhrát dobrý výsledek nijak nepolevili. Poločasový vývoj pak naznačoval, že o výsledku může rozhodnout jediný gól. Ten přišel k naší smůle ve 49. minutě z rozehraného trestného kopu domácího hráče a šikovně prodloužené hlavičce,“ popsal klíčový moment Buřič.

Jeho svěřenci zbraně nesložili a snažili se o vyrovnání. Žádný pokus ale za brankovou čáru neskončil.

„Stále bylo dost času na vyrovnání, naši hráči postupně zvyšovali aktivitu, v kombinaci to bylo to takové čekání na správné průniky. Ty nejlepší přišly hned dva, když nejprve náběh Piknera z hloubky pole sporně zastavil pomezní, a poté běžel ještě sám na brankáře Sova, ale to jej gólman vychytal. Bezprostředně následovaly dvě dorážky, ani to ovšem neskončilo gólem. Blízko k vyrovnání jsme byli opět, když velký závar v malém vápně se spoustou odrazů ubránili domácí s velkou dávkou štěstí. V samotném závěru jsme kopali roh a trestný kop, hráči Ostré se však vždy zdárně odkopem ubránili a mohli se tak nakonec radovat z výhry,“ podotkl Buřič.

„Podle mě to byl remízový zápas, kdy k lepšímu výsledku nám prostě chyběl gól, a obzvlášť ke konci trochu štěstí. Porážka mrzí, jednak se ztenčil náš náskok na soupeře v tabulce pod námi a zároveň jsme s Ostrou výsledkem prodloužili dlouhodobě mizernou bilanci. Klukům každopádně nelze upřít snahu a bojovnost, ovšem to nestačilo ani k bodu,“ dodal zklamaný Zdeněk Buřič.

Branka: 49. Bíma. Poločas: 0:0.

Pečky: Cmár – Sejpal (84. Křivský), J. Pikner, Havelka, Holub – K. Pikner, Müller, Zajíc, Bydlák (62. Materna) – Brunclík (33. Němec), Sova.

OKRES: Kolo remíz. Ze sedmi duelů skončily čtyři nerozhodně