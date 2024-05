Poslední odehrané kolo v nejnižší krajské fotbalové soutěži svedlo dohromady dva týmy z Kolínska – Pečky hostily na domácím hřišti Jestřabí Lhotu. Z výhry se nakonec radoval domácí tým, který bez větších problémů zvítězil 6:1.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Pátek (1:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Vítězství je myslím zasloužené, soupeř měl hlavně v druhé půli hodně problémů s našimi útoky a sám příliš nebezpečný nebyl. Až na ten výpadek v první půli jsme měli zápas pod kontrolou a podle mě jsme mohli vyhrát i větším rozdílem. Potěšili mě některé individuální výkony, a když hráči ukážou správné sebevědomí a bojovnost, hned se na to i lépe kouká,“ řekl spokojený trenér Peček Zdeněk Buřič.

„Zápas jsme začali aktivně, dařilo se nám poměrně jednoduše dostávat přes obranu soupeře, ale v rozhodujících momentech kolem vápna a ve střelbě na bránu jsme byli nepřesní a ukvapení. Hosté nás zlobili především z jejich rychlé pravé strany, ale ani oni své útoky nedotáhli do vážnější šance. První branka pak přišla ve 13. minutě z penalty, kdy po rychlém otočení hry se ve sprinterském souboji dostal Zajíc až za obranu a již před brankářem byl faulován. Po gólu jsme měli další dobré útoky, jenže místo navýšení vedení naši hráči spoustu akcí nedotáhli tak, jak bychom si přáli. Vypadli jsme pak na chvíli z tempa, přišla pasáž nepřesností a přenechání aktivity hostům, tady jsem nemohli být s naší hrou spokojeni. Soupeři jsme v té pasivitě nabídli pár závarů, naštěstí pro naše barvy hráči tyto situace ubránili. Probudil nás pak až druhý gól Sovy, který ve 37. minutě křížnou střelou k tyči z hranice vápna nedal brankáři šanci,“ podotkl Buřič.

„Poločasový déšť a střídání naši hru osvěžilo, navázali jsme na dobrý začátek zápasu. Hlavně naši krajní hráči svým dobrým pohybem vytvářeli šance pro ostatní. Dařilo se podnikat spoustu nebezpečných výpadů do obrany soupeře. Zaslouženě přišly brzy dva slepené góly mezi 52. a 57. minutou. Nejprve Hovorka, podobně jako předchozí střelec, využil přihrávku k vápnu a střelou k tyči nás rozveselil potřetí. Krásná akce z levé strany na jeden dotek pak předcházela čtvrté brance, kdy se hezkým volejem trefil premiérově Marek Kaše. Tímto náskokem jsme se dostali do pohody, hráli jsme účelně a snažili se rychlým přechodem dostávat do dalších šancí. Malé zaváhání v obraně pak v 73. minutě trestali hlavou po křižném centru zprava na zadní tyč hosté, ale bezprostředně na to jsme odpověděli nejlépe možným způsobem. Pátý gól do sítě soupeře vstřelil Švára v 76. minutě, který byl v tu chvíli asi minutu na hřišti a po dobrém průniku se sám před brankářem na pravé straně malého vápna zachoval velmi zkušeně. Skóre pak uzavřel po sólovém nájezdu na brankáře opět Hovorka,“ popsal klíčové okamžiky Zdeněk Buřič.

Branky: 13. Brunclík z PK, 37. Sova, 52. a 81. Hovorka, 57. Kaše, 76. Švára – 73. Robovský. Poločas: 2:0.

Pečky: Cmár – Kaše, J. Pikner, K. Pikner, Zborník – Zajíc (75. Švára), Materna (46. Němec), Holub, Brunclík – T. Müller (46. Hovorka), Sova (61. Majer).

