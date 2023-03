Fotbalisté Peček splnili roli favorita a v prvním jarním kole I. B třídy skupiny C porazili na domácím hřišti poslední Bílé Podolí 3:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Plaňany - Pečky | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„První zápas po zimní přestávce jsme bodově zvládli, příliš krásy ale výkony obou mužstev nepřinesl. Jsou to takové ty klasické první zápasy. Byla znát nerozehranost, dělal nám problémy terén a v první půli vítr. Určitě jsme také nechtěli zápas podcenit, s tímto soupeřem jsem osobně ani nečekal jednoduchý zápas, i když podle postavení v tabulce si možná spousta našich fandů myslela, že to bude snadná záležitost. Jenže tyhle statistiky ještě nikomu automaticky zápas nevyhrály. Pravdou ovšem je, že jsme si průběh utkání sami ztížili, vlastními chybami jak v obraně, tak v neproměňování vyložených šancí,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Přitom jsme začali dobře a už ve třetí minutě vedli po rychlém úniku z pravé strany a umístěnou střelou na zadní tyč. Jako by nás ale ta rychlá branka zabrzdila, naše kombinace byly často nepřesné, hráči v rozehrávce ztráceli spoustu balónů. Soupeř naopak po větru volil jednoduché nákopy do obrany, dělalo nám problémy odhadnout délku letu míče. I přes několik varování jsme právě jednu z těchto situací nezvládli dobře vyřešit a špatné rozhodnutí našich hráčů během chvíle vedlo k vyrovnání z trestného kopu. Vedení jsme si však mohli vzít brzy zpět, ale i s těmi největšími šancemi jsme nakládali trestuhodně. Při tom jich bylo tolik, že jsme si klidně mohli vytvořit ještě do půle slušný náskok. Z toho střeleckého zmaru nás vysvobodila až povedená akce před poločasem, gól do šatny byl hodně důležitý,“ přiznal Buřič.

„Druhý poločas byl více soubojový, ani jedno z mužstev nedokázalo přesněji kombinovat a udržet déle balón ve svých akcích. Hra se ještě více zjednodušila a byla také často přerušovaná, přibývalo nedovolených zákroků. V těchto minutách bylo důležité nedat nějakou zbytečnou chybou hostům šanci k vyrovnání, museli jsme dávat pozor hlavně v bránění standardních situací. V 72. minutě jsme přidali třetí branku, to nás mělo uklidnit. Jenže před koncem se soupeř prosadil po rohovém kopu a našem nedůrazu ve vápně. Poslední minuty tak byly zbytečně nervózní. Žádné šance na skórování už ale nikdo neměl a my si tak mohli se závěrečným hvizdem oddechnout,“ ulevil si Buřič.

„Výsledkově jsme tedy první zápas zvládli, ve vývoji tabulky to pro nás bylo důležité vítězství. Kluci zároveň dobře vědí, že dokáží odehrát lepší zápasy, tato hra nebyla na krásu, ale tak to prostě někdy bývá. Já věřím, že se v tomhle parametru budeme zlepšovat. Kromě výhry mě pak potěšil zejména výkon našeho nejmladšího hráče týmu, který jako debutant byl u všech našich branek a na postu krajního záložníka se skvěle prezentoval. Jsem také rád za dobrou konkurenci v týmu, měl jsem opravdu z čeho vybírat, tak snad nám to takhle vydrží co nejdéle,“ přeje si Zdeněk Buřič.

Branky: 3. Vrba, 42. Zajíc, 72. Brunclík – 13. Štoček, 86. Jansa. Poločas: 2:1.

Pečky: Cmár – K. Pikner, Holub (46. Sejpal), J. Pikner, Havelka – Křivský, Vrba (46. Bydlák), Brunclík, Zajíc – V. Buřič (60. Zborník), Sova (46. Müller).

