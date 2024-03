Neměli povedenou zimní přípravu, přišel ale první mistrák a bylo vidět určité zlepšení, což se promítlo i do konečného výsledku. Fotbalisté Peček v prvním jarním kole I. B třídy skupiny C porazili na domácí hřišti poslední Sadskou 4:1.

„K prvnímu zápasu po zimní přestávce jsme přistoupili zodpovědně, nechtěli jsme soupeře podcenit, hrálo se o důležité body. Nám vlastně vůbec výsledkově nevyšla příprava, a to bylo myslím pro nás všechny dostatečným varováním k tomu, abychom se více soustředili na obrannou činnost. Dali jsme si za cíl domácí zápas zvládnout a tomu podřídili taktiku, kterou se hráči snažili plnit. Asi to bylo občas z naší strany přehnaně opatrné, ale Sadská určitě nemá špatný tým a pro nás je vždy nepříjemným soupeřem,“ přiznal trenér Zdeněk Buřič.

Pečky o výhře rozhodly už v prvním půli, kterou vyhrály o tři góly.

„Hosté také byli po celý zápas více na míči, to nám ale nevadilo, my jsme čekali na naše šance, chtěli jsme dát jako první branku. To se podařilo, a brzy, snad z první střely na bránu se už v sedmé minutě prosadil Vojta Buřič, když si správným pohybem našel přihrávku mezi beky do vápna a šikovně přeloboval gólmana. Pak přišla z naší strany taková neurovnaná pasáž, kdy se hrálo spíše na naší půlce, útočník hostí Vlasák byl blízko k vyrovnání, ale zachránila nás tyč. Chybělo nám v tu chvíli více klidu a odvahy, vytvářeli jsme pro soupeře zbytečně hodně standardních situací ať z faulů nebo rohů, z nich hrozili hosté nejvíce. Nám se podařilo tyhle minuty přečkat a ve dvacáté třetí minutě podruhé skórovat, když se na správném místě před bránou ocitl sám Sova a k naší radosti střelou téměř do prázdné brány navýšil vedení. Bohužel ještě do poločasu jsme museli nuceně dvakrát střídat, to nám naopak přidělalo starost. Nicméně noví hráči se během deseti minut uvedli znamenitě. Po akci mladého Tomáše Müllera a jeho průniku do vápna ještě hlavu kapitána Brunclíka gólman hostů chytil, ale na dorážku Romana Hovorky už byl krátký. Poločasové vedení nakonec mohlo být ještě výraznější, v posledních pěti minutách jsme doslova zadrbali minimálně dvě velice dobré příležitosti,“ podotkl Buřič.

„Pro druhou půli jsme v naší hře nic neměnili, úkolem bylo neinkasovat gól a vedení si pohlídat. Snahu hostů ještě něco s výsledkem udělat definitivně utnul čtvrtým gólem Sova po využitém náběhu na centrovaný balón z leva na zadní tyč. Sadská pak přeci jen proměnila jeden z trestných kopů, kdy se v očekávání vysokého balónu chytrou rozehrávkou po zemi Vlasák dostal sám před našeho gólmana a nemýlil se. Na každé straně pak nebyla uznána branka pro ofsajdové postavení, my měli před koncem ještě několik nadějných brejků, ale hráčům chyběla lepší myšlenka nebo přesnější finální řešení. Výsledek je pro nás velmi příznivý, především ale rozhodla produktivita první půle, určitě jsme herně zas až tak dobří nebyli. Nejvíce mě potěšila dobře organizovaná obrana, nicméně teď nás v nejbližších zápasech jistě čeká těžší prověrka,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 7. V Buřič, 23. a 67. Sova, 42. Hovorka – 70. Vlasák. Poločas: 3:0.

Pečky: Cmár – Bydlák (77. Kaše), J. Pikner, K. Pikner, Švára – Materna (32. T. Müller), Brunclík, Zajíc (69. M. Müller), Kašpárek – Buřič (37. Hovorka), Sova (80. Zborník).

