„Před tímto zápasem jsme dávali sestavu horko těžko dohromady, pomohli nám kluci z béčka i dorostu, máme zraněné a nemocné, hráče v trestu, takže skutečně improvizace. Věkový průměr našeho týmu byl 22 let. Do toho na půdě soupeře, odkud se body jen tak nevozí, a s vědomím, že se nám tu dlouhodobě nedaří. Této těžké situaci jsme přizpůsobili taktiku, že po dvou porážkách se pokusíme získat alespoň bod. Byl jsem mile překvapen, s jakou snahou kluci zápas odmakali. A nebylo to vůbec jednoduché,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

O výhře Peček rozhodl Jakub Králík, který zápas ale nedohrál. Devět minut před koncem byl vyloučen.

„První půli jsme zvládli velice dobře. Dozadu téměř bez chyb a dopředu více nebezpeční než domácí. Dali jsme brzy branku, ovšem neuznanou z dorážky pro ofsajd. Po chvíli jsme znovu dali gól, a ten nám nakonec zápas vyhrál. První poločas byl z naší strany skutečně dobře zahraný, domácí neměli žádnou šanci a my mohli dát více než jednu branku,“ potěšilo Zdeňka Buřiče.

„Po změně stran získali domácí výhodu větru a snažili se nás zatlačit centrovanými míči do vápna. V podstatě to bylo o tom, jestli tyto souboje ustojíme. Bylo jich skutečně hodně a navíc jsme směrem dopředu již tolik nebezpeční nebyli. Správná koncentrace našich hráčů ale nepřipustila domácím vážnější situaci, největší jejich šancí byl vlastně nouzový odkop našeho stopera trefený do břevna vlastní brány, to jsme si vybrali štěstí. Měli jsme pak několik dobrých brejkových situací do navýšení vedení, ale finální řešení nebylo dobré. Zbytek zápasu jsme se už pak více soustředili na bezchybné bránění a to nakonec přineslo své ovoce. Oceňuji bojovnost našeho týmu a jsem rád za první jarní body do tabulky, ale že to bude zrovna na tomto hřišti, bych opravdu netipoval, o to víc si výhry ceníme. Radost nám bohužel kazí přísné vyloučení Králíka, kdy přicházíme o dalšího hráče minimálně pro další zápas,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 17. Králík. ČK: 81. Králík (P). Poločas: 0:1.

Pečky: Cmár – Švára, Lindner, Richter, J. Pikner – Křivský, Materna, Králík, Holub (83. K. Pikner) – Novák (18. Macháček), Buřič (67. Zborník, 90. Svobodník).

