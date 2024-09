„V první dvacetiminutovce alespoň třikrát pronikli až za naši obranu, kdy jsme se nezajistili nebo nepřebrali náběhové hráče. Určitě se jednalo o gólové momenty, měli jsme v těchto situacích i štěstí a Míru Cmára. My jsme své největší šance měli ze standardek, ty zas bezchybně vyřešil brankář hostů. Po divokém začátku se naše obranná hra zlepšila, do tak velkých šancí už jsme soupeře nepouštěli. Dopředu jsme se snažili o rychlé protiútoky, které ale naši hráči ve finální přihrávce řešili nepřesně, nebo situaci přehráli. Už to vypadalo na bezgólový poločas, když se ve 39. minutě podařilo rychle na levé straně posunout míč do náběhu Kubovi Zajícovi a ten k naší radosti obstřelením gólmana otevřel skóre. Za dvě minuty jsme únik zopakovali z pravé strany odkud přišla přihrávka do vápna a Sova zvýšil na poločasové 2:0,“ poznamenal Buřič.

Prohlédněte si video z utkání

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Paběnice | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Očekávali jsme, že se soupeř nevzdá a trochu do toho šlápne, ale začátek druhé půle jsme si pohlídali, a dokonce hned po šesti minutách přidali třetí, trochu kuriózní gól. Míč jsme dostali z naší poloviny kousek za středový kruh k Pavlu Sovovi, který se otáčel kolem svého obránce, a protože v tu chvíli usoudil, že nemá správnou podporu spoluhráčů, rozhodl se asi z 30 metrů vystřelit. Nejdřív to vypadalo, že je to jen odevzdaný balón soupeři, jenže jak tohle řešení nikdo nečekal, míč si podél gólmana doskákal po zemi až k tyči za brankovou čáru. Od tohoto momentu se hra změnila více v náš prospěch, brzy jsme do otevřenější obrany mohli přidat další branky, ale neřešili jsme své příležitosti dobře. Soupeř už nebyl tak intenzivní, přesto měl ještě dvě velmi nebezpečné střely, kdy hlavně při voleji z vápna parádně reagoval Cmár vyražením nad bránu. Definitivu přinesla 77. minuta a asi nejpohlednější akce, při které se v úniku několikrát správně prostrčil míč, a naposledy před brankářem tak, aby Richter uklízel do prázdné brány,“ podotkl.

„Na začátku to nevypadalo, ale nakonec jsme mohli s vlastními fanoušky slavit čtyři branky v síti soupeře, navíc s nulou v zádech. Jsem rád, že jsme zápas zvládli i hlavou, protože není teď úplně jednoduché se v myšlenkách odprostit od toho, co se posledně na fotbalovém trávníku stalo našemu spoluhráči a kamarádovi. O to víc si tohoto vítězství ceníme,“ dodal Zdeněk Buřič.

„Začali jsme dobře a do třinácté minuty jsme měli tři tutovky, klidně jsme mohli tři nula vést. Jenže své šance jsme nedali, domácí zahrozili jen ze dvou trestných kopů, u kterých nás podržel Výborný. Pak jsme ale udělali dvě ztráty a dostali jsme dva góly. Ve druhém poločase to byla z naší strany spíše křeč, ta se nám vůbec nepovedla. Asi nás srazily ty dva góly z první půle. Bohužel to nevyšlo, musíme bodovat v jiném zápase,“ řekl k utkání paběnický fotbalista Jakub Špičák.

Branky: 39. Zajíc, 41. a 51. Sova, 77. Richter. Poločas: 2:0.

Pečky: Cmár – Kaše, J. Pikner (76. Zborník), K. Pikner, Stuchlík – Zajíc (86. Materna), Richter (79. Kašpárek), Brunclík (82. Majer), Holub – Jirků, Sova (82. Němec).

(René Volf)