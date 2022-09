„Do utkání jsme vstoupili správnou aktivitou, hráči měli dobrý pohyb a dařila se kombinace. Velmi brzy přišla první velká příležitost ke vstřelení gólu, ale sami před brankářem jsme selhali. To zároveň odstartovalo náš festival promarněných šancí. Až jsem nevěřil tomu, co všechno jsme schopni zahodit. Troufnu si tvrdit, že už v první půli mohlo být o utkání rozhodnuto. A v našem střeleckém zmaru si nakonec museli po závaru ve vápně soupeře dát domácí branku sami,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Po přestávce bylo třeba nepolevit, přeci jen domácí zvýšili své úsilí k vyrovnání. Chvíli trvalo, než jsme se dostali opět do správného tempa, ale až na několik málo okamžiků fungovala obrana spolehlivě. Směrem dopředu jsme opět dokázali několik akcí vykombinovat až do pozice samotných střelců před gólmanem, ale koncovka v tomhle utkání nebyla naši silnou stránkou. Sami jsme se tak připravili o poklidné dohrání zápasu. Nejvíce nám pak zatrnulo, když se podolský hráč skácel bez kontaktu ve vápně k zemi a rozhodčí pískl do píšťalky, naštěstí viděl celou situaci velmi dobře a herecký výkon ocenil žlutou kartou. Podolí pak mělo asi největší příležitosti v samém závěru, kdy nás při nebezpečných střelách podržel brankař. Dvě minuty před koncem se nám konečně podařilo dát druhý gól, to už jsem věřil, že výhru nepustíme,“ podotkl Buřič.

„Jakákoliv bodová ztráta by mě z toho zápasu vzhledem k jeho průběhu velmi mrzela a při tolika šancích bych musel hodně spílat hráčům, kteří sami v zakončení ani netrefili bránu. V tomto utkání si totiž vítězství naše mužstvo rozhodně za svůj výkon zasloužilo,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 40. Tyšer vlastní, 88. Brunclík. Poločas: 0:1.

Pečky: Cmár – Švára (62. Havelka), Cihlář, J. Pikner (30. K. Pikner), Bydlák – Müller (90. Zborník), Brunclík, Richter (62. Zajíc), Kašpárek – Sova (80. Růžička), Křivský.

