Parádní vstup do nového ročníku I. B třídy skupiny C mají za sebou fotbalisté Peček. Na úvod podzimní části se představili v Ostré, odkud přivezli tři body za výhru 1:0.

„Na začátek soutěže jsme zavítali do Ostré a očekávali jsme těžké utkání. Začali jsme ale aktivně, v prvních patnácti minutách jsme dobře kombinovali a zastřelovali se. Pak přidali domácí, dostávali nás pod tlak hlavně standardními situacemi, ale nic z toho nevytěžili. Hůř se nám také bránila rotace jejich útočníků v blízkosti naší brány, jejich průniky jsme několikrát hasili se štěstím na poslední chvíli, jednou skvěle zasáhl náš gólman. Náročnou pasáž jsme však přečkali a ve 30. minutě dobře sehráli akci u soupeřovy brány, při které byl Zajíc ve vápně faulován. Z penalty se Sova nemýlil, průběžný stav byl příjemným povzbuzením pro naše hráče. Do půle jsme dokonce mohli přidat ještě jednu branku, ve velké šanci ale náš útočník selhal, když osamocen před bránou přestřelil,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Druhá půle nám vyšla herně lépe, dostávali jsme daleko víc do hry naše útočníky a celkově byli nebezpečnější. Domácí se sice snažili, ale dlouho si žádnou vyloženou šanci nevypracovali, naopak my jsme měli několik velmi dobrých příležitostí k navýšení skóre. Netrefili jsme bránu z několika nadějných dorážek, při křižné střele Sovy zachránil domácí výborný reflex domácího brankáře nohou, trefili jsme břevno. Jenže druhý gól nepřišel, takže poslední desetiminutovka byla více souboj s časem a silami. Bylo to hodně o vůli a neudělat zbytečnou chybu. Jedna nakonec přišla a z ní velká šance domácích, když po propadnutí míče do malého vápna, ze standardky, byli velmi blízko k vyrovnání, ale opět skvěle reagující brankář Cmár nám výhru zachránil,“ pochválil svého strážce tyčí Buřič.

„Jsme šťastní, že se nám vydařil vstup do soutěže. Potěšilo mě, že jsme zápas zvládli herně i fyzicky, všichni makali a hráli obětavě. Tři body jsou možná nečekané, ale podle mě především za druhou půli zasloužené. V nepříjemném teple se hrál docela svižný fotbal, přispěl k tomu i rozhodčí, který od začátku nastavil celkem odvážný metr a dost pouštěl hru, někdy bylo složité posoudit, kde je hranice faulu. Ale ke cti obou soupeřů toho nikdo nezneužil, a myslím, že i divákům se proto mohl fotbal líbit,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branka: 32. Sova z PK. Poločas: 0:1.

Pečky: Cmár – Kaše, J. Pikner, K. Pikner, Zborník – Zajíc (73. Materna), Holub, Jirků, Richter (69. Němec) – Buřič (83. Havelka), Sova.

(René Volf)