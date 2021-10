Fotbalisté Peček mají za sebou další výsledkově povedené domácí utkání v nejnižší krajské soutěži. Před vlastními fanoušky porazili Sadskou 3:1, díky čemuž se udrželi na čele skupiny C. Hosté dohrávali utkání v devíti.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Pátek (3:0) | Foto: Foto: Markéta Stiborová

„Podařil se nám vstup do zápasu, dali jsme brzy gól a vytvářeli si další šance. Po čtvrthodině hry, v jedné z našich příležitostí, zachraňoval hostující brankář situaci mimo vápno, za což byl vyloučen a my navíc jeho prohřešek potrestali další brankou. Těch úvodních dvacet minut jsme hráli opravdu dobře. Rychlé vedení, navíc oslabený soupeř, v tu chvíli to pro nás možná vypadalo na snadný průběh zápasu. Bohužel to spíš naší hře uškodilo. Místo, abychom soupeře dorazili, přišlo uspokojení. Hra našeho mužstva upadla do slabého průměru, hráči hodně kazili i v jednoduchých situacích, dopředu jsme přestali být nebezpeční. Soupeř samozřejmě nic nevzdával, hrozil především ze standardních situací, které plynuly z našeho špatného pohybu a lehkovážnosti. Koledovali jsme si tak dlouho, až se před koncem poločasu, právě z trestného kopu podařilo Sadské snížit. Ani v druhé půli jsme se nedokázali zlepšit, naše hra stále postrádala přesnost, což pozorné hosty vybízelo k brejkům, naštěstí naše obrana pracovala pozorně, a do žádné větší šance soupeře nepustila. Před bránou Sadské se toho také moc zajímavého nedělo, a tak výsledek utkání byl dlouho otevřený. Až v 82. minutě jsme třetí brankou definitivně o vítězi zápasu rozhodli,“ oddechl si trenér Zdeněk Buřič.