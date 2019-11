„Bodovat se Slovanem znamená nadstandardní výkon celého mužstva po celých devadesát minut. Nám se to téměř podařilo a od zisku bodů nás dělilo několik posledních minut. Branka v samém závěru utkání nás určitě mrzí,“ posteskl si trenér Peček Petr Šafránek.

„Mužstvu nemám co vytknout. Kluci celý zápas odmakali a měli jsme dost sil na to, abychom nejlepšímu mužstvu soutěže byli nepříjemným a vyrovnaným soupeřem. Remíza by byla asi spravedlivá, ale hostující tým v samém závěru dokázal i s trochou štěstí dát po rohu vítěznou branku,“ dodal zklamaný Šafránek.

Branka: 82. Šulc. Poločas: 0:0.

Pečky: Kopecký – Nebřenský, Macháček, Pikner, Richter – Švára (74. Materna), Jelínek (61. Králík), Křivský, Novák (70. Mužík) – Proskočil, Růžička.