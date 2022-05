Český Brod B dohnal ztrátu, porazit poslední Lhotu ale nedokázal

„Nezačali jsme ale dobře, nepozornost při bránění už v desáté minutě potrestali z brejku rychlí útočníci hostů. Pro další vývoj bylo důležité, že jsme rychle průběh zápasu otočili. Poločasové vedení mohlo být nakonec vyšší než o dvě branky, jenže s vytvořenými šancemi nenaložili naši hráči dobře“ podotkl Zdeněk Buřič.

„Úkolem do druhé půle bylo neudělat nějakou zbytečnou chybu a nejlépe ještě přidat rychlý gól. To se nakonec podařilo, takže výsledkově spokojenost. I přes vysoké vítězství mě ale jinak nenadchly některé individuální výkony, jako by na některé hráče dolehlo teplé počasí, nebo možná únava z náročného víkendového programu. V celkovém projevu naší hry mě především mrzeli pasáže, kdy jsme byli zbytečně zbrklí a kupili velké množství nepřesností. Také v defenzivě jsem oproti minulým zápasům postrádal lepší organizaci. Sice to nyní stačilo, příště to však stačit nemusí. Bohužel nás limituje úzký kádr k tomu, abychom mohli více střídat. Tento zápas totiž větší střídání rozhodně nabízel,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 16. a 27. Bydlák, 42. a 86. Brunclík, 59. V. Buřič – 10. Bubla, 90. Hora. Poločas: 3:1.

Pečky: Cmár – Švára (50. Holub), Lindner, Bydlák, Křivský – Materna (61. Zajíc), Brunclík, Králík, Kašpárek – V. Buřič, Sova.

Střídají hráči zajistili Liblici důležité tři body