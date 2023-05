Byl to zápas, který se musel přítomným divákům líbit. Padlo pět branek, spoustu dalších možností hráči neproměnili. Jenom ten výsledek nebyl pro Pečky příznivý. V dalším kole I. B třídy skupiny C prohrály ve Vykáni 2:3.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Velim B | Foto: Deník/Michal Bílek

„V utkání jsme si vybrali kopec smůly, kromě bodové ztráty počítáme zraněné, přičemž v jednom případě jde o vážný úraz, s nutností operace. Tímto Sejpičovi (Sejpal – pozn. red.) na dálku držíme palce, ať mu zákrok dobře dopadne a brzy se zase ke sportu vrátí,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„V samotném utkání měli od začátku v držení míče navrch domácí, my jsem ovšem vzadu pracovali celkem pozorně a pokusy o průniky se dařilo zachytávat. Z toho naši hráči vyráželi do nadějných brejků, jenže tenhle zápas byl z pohledu koncovky velmi žalostný. V prvním poločase jsme do třicáté minuty zahodili nejméně pět skutečně velmi dobrých šancí ke gólu, ale nevyřešili jsme je vůbec dobře. Jak hráči zahazovali jednu lepší šanci za druhou, tušil jsem, že si koledujeme o trest. Domácí do té doby hrozili spíš střelbou z dálky a po jedné z chybných rozehrávek netrefili odkrytou bránu. Kolem třicáté minuty jsme museli nuceně dvakrát střídat, nejprve po špatném došlápnutí brankáře musel do branky dorostenec Filip Mašín, pár minut poté se zranil obránce Martin Sejpal. Možná nás to trochu rozhodilo v koncentraci, když už to vypadalo na bezbrankovou půli, dostali jsme dva rychlé góly za sebou, kdy se narážečkou hráči domácích dostali sami před našeho gólmana. Ještě v nastavení se nám však podařilo snížit po kombinaci z levé strany a následnou umístěnou střelou z vápna k tyči,“ podotkl Buřič.

„Druhá půle pro nás začala nejlépe jak mohla. Domácí brankář zřejmě přecenil své sebevědomí a hloupou chybou nám daroval penaltu, kterou jsme úspěšně proměnili. Nicméně byl to pro nás už jen střípek ze světlých okamžiků. Častěji jsme chybovali v rozehrávce, přibývala neschopnost udržet déle míč a rychlé ubývaly síly. Mnohdy se štěstím jsme přečkali šance domácích, ti zdárně navázali na naši nemohoucnost proměnit i ty nejvyloženější. Rozhodčí se na to už zřejmě nemohl koukat, tak si k údivu všech z ničeho vymyslel penaltu. Ani to však domácím nepomohlo, náš brankář ji chytil. V druhé půli jsme ještě nastřelili dvě tyče, nejprve dalekonosnou ránou z trestného kopu a pak kolem sedmdesáté minuty, kdy šel Sova sám na bránu. Byla to naše poslední velká šance, která nás ještě mohla posunout k bodovému zisku. Pak musela přijít další vynucená střídání, kdy již některé hráče chytaly křeče. S vypětím všech sil jsme přesto drželi nadějný výsledek, bohužel jen do 84 minuty. V tomto čase se domácí prosadili hlavičkou z rohového kopu a rozhodli o tom, že si z Vykáně neodvezeme ani ten bod,“ posteskl si Zdeněk Buřič.

„Celkově to byl zápas bohatý na šance z obou stran, gólů mohlo padnout daleko více. S ohledem na průběh bychom i ten jeden bod určitě brali, nemáme ovšem žádný, a ještě počítáme zraněné hráče. Bojovnost našim hráčům nelze upřít, laxně si ovšem počínáme při bránění standardních situací, opět se nám to vymstilo. Stejně jako naše neschopnost vytěžit ze svých stoprocentních šancí více. Potěšil mě ale výkon našeho mladého brankáře, předvedl několik těžkých zákroků a držel naše naděje do poslední chvilky,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 44. Dlouhý, 45. Kočí, 84. Huráb – 45. a 47. z PK Müller. Poločas: 2:1.

Pečky: Cmár (26. Mašín) – Sejpal (36. Křivský), Holub, J. Pikner, Havelka (89. Zborník) – Švára, Vrba, Müller, Zajíc (62. Kašpárek) – Sova (72. Arazim), V. Buřič.

