„V posledním zápasu podzimu před domácím publikem jsme chtěli bodovat, bohužel se nám to nepodařilo. Hráčům ale nebudu příliš vytýkat, z předchozího utkání se poučili a snažili se hrát aktivně. V tomto duelu však proti nim stál nejen dobrý soupeř, ale i poněkud zvláštní soudy rozhodčích. Detaily rozebírat nechci, faktem je, že zápas zkazili a ovlivnili. Za daných okolností bylo dosažení lepšího výsledku nad naše síly, i když jsme se po celý zápas snažili,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

Pečky se brzy dostaly do vedení, to jim vydrželo hodinu, než soupeř dvakrát v rychlém sledu udeřil. To už domácí hráli bez vyloučeného Sovy.

„Částečně jsme se však do problémů dostali vlastní nedisciplinovaností, když se Sova nechal poprvé zcela zbytečně ožlutit, a po druhém přestupku byl ještě v první půli vyloučen. Naštval mě, jeho chování je nezodpovědné, oslabení nabouralo plány . Bylo to ve chvíli dobře rozehraného zápasu, tenhle moment zásadně ovlivnil naše další možnosti. Od té doby jsme se museli více bránit a spoléhat na to, že se ještě podaří nějaký brejk. Tlak soupeře jsme ale nevydrželi, dal rychle po sobě dvě branky. Přesto se naši hráči nevzdávali a v oslabení měli blízko k vyrovnání. Obzvlášť, když soupeř své další šance zahodil, trvala naděje do poslední minuty,“ podotkl Buřič.

Pečkám patří v průběžné tabulce třetí místo.

„Myslím, že jsme si tento zápas nezasloužili prohrát a mrzí mě, jakým způsobem k tomu došlo, protože radost z fotbalu se tentokrát v Pečkách nerozdávala. Poslední dva zápasy nás čekají venku, nebude to lehlé, ale cílem je ještě nějaké body do tabulky získat. Tak uvidíme, co je ke konci podzimní části sezony v našich silách,“ dodal zklamaný Zdeněk Buřič.

Branky: 9. Brunclík – 61. Koštíř, 67. Bříza. ČK: 41. Sova – 90. Procházka. Poločas: 1:0.

Pečky: Cmár – K. Pikner, Richter, Brunclík, Švára – Lindner, Buřič, J. Pikner (68. Doležal), Kašpárek – Sova, Jedlička.