„Je to pro nás třetí porážka v řadě, což je nepříjemné, navíc v druhém venkovním utkání bez vstřelené branky. A když prostě nedáme gól, nemůžeme proti takto ofenzivně laděnému soupeři pomýšlet na bodový zisk. Nutno však uznat, že ve srovnání celkového projevu hry nás domácí převyšovali v agresivitě a sebevědomí. Mají mladý, běhavý tým, velmi dobře organizovaný. Pro některé naše kluky jsou tyto zápasy teprve zkušeností, musí se však zbavit zbytečného strachu z odpovědnosti, přidat na důrazu a celkově být hladovější po úspěchu, protože jiná cesta k zisku bodů zkrátka nevede,“ konstatoval trenér Zdeněk Buřič.

„Věděli jsme, že Ostrá je doma velmi silná v ofenzivě, vždyť v pěti zápasech dala v průměru čtyři branky, proto jsme chtěli hrát s obranější taktikou a vyčkávat na brejkové situace. Myslím, že první půli se to celkem dařilo, soupeř měl sice opticky více ze hry, ale na počet gólových šancí jsme určitě nebyli horší. Na rozdíl od domácích jsme však žádnou neproměnili, ještě za bezbrankového stavu už byl dokonce brankář překonán, ale domácí hráč v poslední chvíli gólu zabránil. Pak přišla třicátá minuta, kdy se nám zranil obránce, což vyžadovalo jeho chvilkové ošetření, bohužel jsme v deseti na naší polovině chybovali a byli za to potrestáni,“ popsal klíčové momenty první půle Buřič.

Pečky ztratily naději na bodový zisk v závěru, kdy inkasovaly dva góly.

„V začátku druhé půle jsme nejprve přežili dvě velké příležitosti domácích, pak se hrálo nahoru – dolů. Žádné z mužstev si nějaký trvalejší tlak nevytvořilo, byl to spíš více boj o míč a v podstatě šlo o to, kdo udělá a potrestá nějakou chybu. Byli jsme tak stále ve hře, když naše největší šance na vyrovnání přišla kolem šedesáté minuty, bohužel se opakovala situace z první půle, kdy brankář byl již překonán, ale hráč ještě stačil míč směřující do brány doběhnout a odkopnout do bezpečí. Byl to takový náš zmar ve snažení dát gól a souboj s běžícím časem. Bohužel jsme se v útočném snažení nevyvarovali častých chyb plynoucích z nepřesných přihrávek, nebo nedohraných soubojů, což nás stálo hodně sil k návratům s rychlými útočníky domácích. Po jedné takové ztrátě na útočné polovině nás v 82. minutě soupeř potrestal druhou brankou z rychlého protiútoku a prakticky zápas rozhodl. Třetí gól už nic neřešil, pouze demonstroval útočnou sílu domácích, na kterou naši bránící hráči již doslova rezignovali,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 31. Manhart, 82. Wolf, 90. Bílek. Poločas: 1:0.

Pečky: Cmár – K. Pikner (67. Pytlák), Richter, Brunclík, Švára – Materna (67. Doležal), Holub, Buřič, Kašpárek (83. Zborník) – Lindner, Jedlička (87. Kopecký).