„Zápas s Býchory pro nás byla velká výzva, mají výborné mužstvo a zaslouženě vedou tabulku naší soutěže. Doma navíc neztratily ještě ani bod, o to větší jsme měli motivaci jim tuto sérii přerušit. Čekali jsme těžký zápas a soupeř nám měl v odvetě z podzimního zápasu určitě co vracet,“ uvedl trenér Peček Zdeněk Buřič.

Jeho tým se dostal v průběhu hry do dvoubrankové výhody. Býchory tři minuty před koncem vykřesaly jiskřičku naděje, na zvrat už neměly sílu.

„My měli trochu komplikace s poskládáním sestavy. Přestože jsme před týdnem nehráli, nebyli jsme do tohoto utkání kompletní. Z obrany nám vypadli hned tři hráči, a tak jsme pro tento zápas museli sestavit nové obranné seskupení v čele s Honzou Piknerem a Tomášem Křivským, které musím vyzdvihnout, protože své posty odehráli naprosto skvěle a s nimi fungovala celá defenziva,“ pochvaloval si Zdeněk Buřič.

„Prvních dvacet minut jsme odehráli velmi aktivně, hrálo se více na půlce domácích. Zásluhou byl první gól, kdy po dobrém presování našich hráčů na rozehrávku soupeře chyboval domácí brankař a my se mohli poprvé radovat. Postupem času se role obrátila, nedařilo se nám už tolik hrát delší úseky s balónem, volili jsme jednodušší hru, což ale bylo na udržení míče těžké. Chybělo i více odvahy, možná i trochu docházely síly, přestávka přišla vhod. V druhé půli jsme pokračovali v zodpovědném výkonu a dobré organizaci hry, to nakonec vedlo k vytouženému úspěchu. Domácí se sice snažili, ale kromě nějakých náznaků si nevzpomínám, že by náš brankář musel řešit nějakou vážnější situaci. V závěru pak přišly důležité momenty našeho střídajícího hráče Adama Bydláka, kdy byl nejprve faulován při samostatném úniku na bránu, aby chvíli na to dal po centru vítězný gól. K naší škodě jsme pak neubránili jednu situaci soupeře, ale na nějaké drama již nebyl čas, a tak jsme mohli slavit. Našim klukům patří velké poděkování za to, jak zápas zvládli. S těmito body asi málokdo počítal, ale myslím, že si tento úspěch zasloužili.,“ dodal spokojený Zdeněk Buřič.

Branky: 87. Lev – 19. Sova, 85. Bydlák. ČK: 84. Kulich (B). Poločas: 0:1.

Pečky: Cmár – Švára, J. Pikner, K. Pikner, Křivský – Materna (90. Lindner), Brunclík, Králík, Kašpárek (69. Bydlák) – V. Buřič (90. Havelka), Sova.

