Fotbalisté Peček potvrdili roli favorita a v osmém kole I. B třídy porazili na domácím hřišti Pátek přesvědčivě 3:0. Díky tomu se udrželi na druhém místě tabulky skupiny C.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Bedřich Klíma

„Podle výsledku se zdá, že se jednalo o jednoznačný zápas, ale do stavu 1:0 to byl herně vyrovnaný zápas. V poločase jsem hráče upozornil, že druhá branka bude rozhodující, a to se potvrdilo. Za stavu 2:0 řada hráčů soupeře již zápas vzdala, ale ostatní hráli o výsledek do poslední minuty. My jsme ale byli nebezpeční směrem dopředu a v klidu dovedli zápas do vítězného konce. S vítězstvím jsem spokojený a body, které nám přibývají na kontě, by potěšily každého trenéra,“ řekl trenér Peček Petr Šafránek.