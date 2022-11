„Musím říct, že takové utkání jsem dlouho nezažil. Zápas musel bavit, padlo hodně gólů, nechyběla bojovnost, sledovali jsme drama až do konce. Kdo by při tom řekl, že budeme na konci slavit vítězství, vždyť po třiceti minutách jsme byli pomalu na ručník. Prohrávali jsme nula tři a já si jen v duchu říkal, kdy se to zastaví. Na nás by v tu chvíli nevsadil ani největší optimista, ale to z mrtvýchvstání nemělo chybu. Hrozně si cením toho, že to kluci nezabalili a ještě do poločasu upravili výsledek, že stále bylo o co hrát. Dali jsme dvě rychlé branky a měli dokonce další šanci na vyrovnání,“ uvedl spokojený trenér Zdeněk Buřič.