„Zápas jsme začali dobře, hlavně prvních třicet minut bylo slušných. Především naše pravá strana domácí zlobila a předváděla i pohledné akce. Dařilo se nám vybojovat spoustu balónů ještě na půlce soupeře a dobrou kombinací se hráči dostávali do nebezpečných prostorů, na dostřel brány. Odsud jsme však nepochopitelně váhali a spoustu nadějně rozjetých útoků sami zabrzdili. Střel na bránu mělo být určitě víc. Místo toho, abychom přidali další branku, začalo na našich kopačkách přibývat laciných ztrát a nepřesností. S posledními minutami první půle jsem nemohl být spokojen. Celý první poločas ale domácí hrozili pouze ze standardek a ty si kluci pohlídali,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Do druhé půle domácí posílili útok a v jejich hře to bylo znát, sváděli jsme v obraně více rychlostních soubojů. Nám se ale podařilo po dobrém brejku brzy navýšit vedení, to bylo důležité, protože náš projev se nijak výrazně k lepšímu nezměnil. Přišly pak ložené šance i na třetí gól, jenže nedali jsme a navíc z nedobře zahraného autového vhazování trestal ztrátu rychlý útočník Milovic, který po následném faulu ve vápně snížil z penalty. Při snaze domácích o vyrovnání jsme dále měli spoustu dalších dobrých brejkových možností, ale neřešili jsme je dobře. Nakonec třetí branka přišla po rohovém kopu a využití zmatku ve vápně domácího týmu,“ oddechl si Zdeněk Buřič.

„Náš výkon byl trochu jako na houpačce,. Dobré chvíle střídaly ty špatné. Určitě dokážeme zahrát lépe. K tomu jsou ale samozřejmě i objektivní důvody, u některých hráčů je vidět slabá tréninková účast, u někoho zase slabá fyzička, to si musí sami umět přiznat. Mrzí mě to, je to někdy takové trápení, trpí tím způsob hry, kterým chceme hrát. Myslím ale, že jsme vyhráli zaslouženě. Největší radost mi pak kromě výhry udělalo, že se střelecky konečně prosadili také naši mladíci,“ podotkl Zdeněk Buřič.

Branky: 55. Krátký z PK – 18. V. Buřič, 49. a 84. Kašpárek. Poločas: 0:1.

Pečky: Cmár – Švára (87. Bydlák), Lindner, Holub, K. Pikner – Materna (29. Kašpárek), Křivský, Brunclík, Novák (46. J. Pikner) – V. Buřič (82. Macháček), Sova (60. Richter).

