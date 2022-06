„Poslední zápas sezony jsme doma chtěli zvládnout vítězně, ale nepovedlo se. Nastoupil proti nám soupeř, se kterým se nám delší dobu nedaří, a ani tentokrát jsme neuspěli. Ostrá má v týmu běhavé a individuálně vybavené hráče, v zápase potvrdili svou šikovnost. Trápili nás rychlými protiútoky, často jsme měli problémy s poctivým návratem do obrany. Pro úspěch v takovém zápase zkrátka musíme ze sebe dostat víc. To, co jsme předvedli, nestačilo,“ posteskl si trenér Zdeněk Buřič.

„Hrálo se v teplém počasí a tempo zápasu tomu odpovídalo. Třicet minut první půle se hrálo dlouho bez nějakých vyložených šancí, spíše kombinací s držením míče, k vidění bylo jen pár propagačních střel. Pak jsme nejprve neuhlídali dorážku z rohu, kdy hosté šli do vedení. Ne však na dlouho, po chvíli došlo k vyrovnání, komickou brankou, kdy v okamžiku našeho napadání rozehrávky soupeře si gólman Ostré ve snaze rychle otočit hru vstřelil vlastní gól. Po deseti minutách druhé půle hosté potrestali lacinou ztrátu na půlce a nepokrytý hráč ve vápně pohodlně z centru opět poslal svůj tým do vedení. Snaha o vyrovnání byla, ale naše nadějné průniky se nedotáhly a střelba nám nevycházela. Pak jsme chvíli soutěžili o to, kdo spálí větší šanci, na to už se zřejmě nemohl dívat rozhodčí a tak ke konci vstoupil výrazně do hry, když nejprve v 87 minutě odpískal z mého pohledu přísnější penaltu v náš prospěch, aby ji na druhé straně v 90. minutě vyloženě vymyslel. Obě penalty byly proměněné, takže hosté zvítězili, ale nutno uznat, že o ten gól byli lepší, výhru si zasloužili,“ uznal Buřič.

„Bohužel jsme se tedy s našimi fanoušky nerozloučili ziskem bodů, ale přesto z celé sezony převládají spíše pozitiva. Kluci vybojovali krásné třetí místo v tabulce, před začátkem soutěže jsme o takovém postavení ani nesnili. Chci jim proto poděkovat, nebylo pro nás skládání sestavy vždy jednoduché, ale každý, kdo pomohl, ať z dorostu nebo z béčka, byl platným hráčem a má na konečném úspěchu zásluhu. Přeju všem krásné léto a odpočinek, a doufám, že se v příštím ročníku zase budeme v Pečkách fotbalem bavit,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 37. Le Tuan Anh vlastní, 87. Brunclík z PK – 34. Štejnar, 55. a 90. z PK Wolf. Poločas: 1:1.

Pečky: Cmár – Švára, Lindner (70. Pikner), Křivský, Havelka (61. Richter) – Materna (63. Zajíc), Brunclík, Králík, Kašpárek – V. Buřič (80. Zborník), Sova.

