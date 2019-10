„Před zápasem bych bod bral, po zápase již tak spokojený nejsem,“ podotkl trenér Petr Šafránek.

„Myslím si, že především v prvním poločase jsme měli několik šancí a mohli jsme vézt větším rozdílem než 2:1. Ve druhém poločase jsme se sami připravili o možné tři body, když se nechal zbytečně po druhé žluté vyloučit stoper Macháček a my jsme hned inkasovali vyrovnávající branku. Vyloučení nás herně rozhodilo, a tak poslední minuty pro nás byly náročné. Musím přiznat, že nakonec mohli dát vítěznou branku domácí, ale nebylo by to spravedlivé, a tak při nás stálo i trochu štěstí. Mužstvo ale musím pochválit za velmi disciplinovaný výkon a takticky velmi dobře zvládnutý zápas. Domácím dělala naše hra velké problémy a určitě se nedokázali prosadit podle svých představ. Náš výkon byl nesrovnatelně lepší, než minulý týden. Oboustranně slušný zápas s přehledem odřídila trojice rozhodčích,“ pochvaloval si Petr Šafránek.

Branky: 36. Manhart, 73. Kadeřábek – 24. Růžička, 45. Proskočil. ČK: 72. Macháček (P). Poločas: 1:2.

Pečky: Kopecký – Nebřenský, Macháček, Pikner, Lindner – Švára (81. Richter), Křivský, Jelínek, Novák – Proskočil (84. Mužík), Růžička.