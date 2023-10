Fotbalisté Peček víkendový domácí zápas v nejnižší krajské soutěži nezvládli. Nestačili na Jíkev a prohráli 2:7.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pátek - Pečky (6:3) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Od začátku jsme tahali za kratší konec. Soupeř nastoupil velmi aktivně, my jsme nestíhali v pohybu a nechávali hráčům Jíkve příliš prostoru. Zásadní rozdíl byl pak především v individuálních výkonech hráčů v obou týmech. Zatímco hosté měli Pařízka nebo Klimpla, my neměli nikoho, kdo by naši hru lépe organizoval a pozvedl,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„V sedmnácté minutě prohráváme 0:3 a Pařízek má hattrick, co na to říct. V obraně se proti zkušenému soupeři chováme jak prvňáčci, nepodržel nás brankař, a když jsme se mohli dostat do zápasu, selhali útočníci. Prostě se nesešlo nic pozitivního, nebyl to náš den, porážce jsme šli sami výrazně naproti, bylo jen otázkou, kde se skóre zastaví,“ podotkl.

„I přes ten strašidelný začátek jsme mohli být v průběžném kontaktu, jenže to bychom museli proměnit naše šance. Už za stavu 0:1 jsme měli stoprocentní příležitost vyrovnat, pak za stavu 1:3 přišly další velké šance našich útočníků, které jsme doslova zazdili. Rozhodčí měl také pískat v náš prospěch penaltu. Místo kontaktního gólu v druhé půli se soupeři podařilo dát čtvrtou branku, to byl další zlomový moment, ztratili jsme víru v lepší výsledek. S odstupem tří minut jsme dostali další tři góly a bylo po zápase. Je příšerné, jak se nám tyhle série rychlých gólů v krátkém časovém úseku v této sezoně opakují, že se z toho nedokážeme poučit,“ posteskl si Buřič.

„Kritický ale budu i k rozhodčím. Přestože jsme nehráli dobře, bylo zde spousta sporných momentů až příliš viditelně posouzených jednostranně, ve fázi utkání, kdy jsme se možná mohli ještě zvednout. Co na to říct, v zápasech s tímto soupeřem to není poprvé. Ovšem příčiny vysoké porážky musíme hledat především v našem špatném výkonu, to je bez diskuze,“ dodal nazlobený Zdeněk Buřič.

Branky: 23. Hovorka, 76. Sova – 5., 15. a 17. Pařízek, 65. Fichtner, 68., 71. a 90. Klimpl. ČK: 83. Hovorka (P). Poločas: 1:3.

Pečky: Cmár (68. Mašín) – J. Pikner, Kaše, Havelka, Holub – K. Pikner, T. Müller, Švára (68. Němec), Brunclík (73. L. Müller) – Sova, Hovorka.

