„Potěšilo mě, že jsme získali tři body do tabulky, samotná hra však příliš radosti nepřinesla. Sehráli jsme zápas plný nepřesností a laciných ztrát, dělali hodně chyb. Celkový dojem nebyl dobrý a především posledních patnáct minut první půle, kdy jsme již vedli z dorážky po rohovém kopu, bylo opravdu špatných. Naši hráči často faulovali, to plynulo z jejich špatného pohybu. Nutno ale říct, že soupeř ukázal svou kvalitu, nenechal nás vydechnout, hrál aktivně a ve své sestavě měl velmi šikovné hráče. Naštěstí pro nás však nedokázal trestat ani z velkého množství standardních situací, které jsme ubránili,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Až na výjimky pracovala spolehlivě obrana, výtky by tentokrát zasloužili oba útočníci, prohráli příliš mnoho osobních soubojů, ať ve vzduchu nebo na zemi, a ukázali velké rezervy ve finálním řešení útočných akcí. Náš výkon tak stále dával hostům naději na body až do 78. minuty, kdy se po výjimečně zdařilé kombinaci podařilo Jedličkovi navýšit vedení. Pak jsem již začal věřit v další vítězství, do té doby jsem měl obavy. Výkon tedy nebyl ideální, výsledkově jsme však zápas zvládli,“ oddechl si Buřič.

Branky: 15. Kašpárek, 78. a 90. Jedlička. Poločas: 1:0.

Pečky: Cmár – Lindner, K. Pikner, Richter, Materna (72. Švára) – Müller, Brunclík, Králík (73. J. Pikner), Kašpárek – Jedlička, Sova (89. Soukup).