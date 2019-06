Sokoleč – Přestože byli téměř celý zápas pod tlakem, dokázali se z něho občas vymanit a průběh zdramatizovat. Na kýžené body ale fotbalisté Peček nedosáhli. V dalším kole I. B třídy skupiny C prohráli na půdě druhé Sokolče 3:4.

Ilustrační foto. | Foto: DENÍK/Pavel Slavíček

„Sokoleč a Hlízov jsou hráčsky a herně jinde, než je většina ostatních mužstev, přesto jsme se chtěli pokusit bodovat. Nepodařilo se nám to, i proto, že jsme nehráli to, co jsme chtěli a nedokázali jsme proměnit to málo, co nám soupeř dovolil,“ posteskl si trenér Petr Šafránek.