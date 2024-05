„Před zápasem jsme měli trochu problémy se sestavou, proti minulému týdnu absentovalo z různých důvodů hned pět hráčů. Ale i tak se podařilo poskládat z kluků tým, který proti silnému soupeři nic dopředu nevzdal. Viděl jsem u našich hráčů ohromnou bojovnost, někteří dohrávali i s bolestmi. Klobouk dolů před nimi, jsem rád, že za to odhodlání nejedeme z Jíkve s prázdnou,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

„Od začátku jsme se snažili držet nějaké taktiky, očekávali jsme, že soupeř se svými zkušenostmi bude na míči silnější. I tak jsme ale dokázali zlobit, sehráli jsme několik dobrých akcí do nadějných zakončení, které ovšem nenašly cíl, který bychom si přáli,“ posteskl si.

„Domácí se většinou snažili své akce dohrávat až do vápna, tam jsou velmi silní a k jejich ubránění bylo potřeba mít někdy i kus štěstí, jako když z velké šance trefili břevno. Po půl hodině nás ale už překonali zrovna takovou nenápadnou polostřelou, na kterou nikdo nestačil zareagovat. Závěr poločasu ale patřil nám. Nejprve se ve 37. minutě Holub opřel do míče z trestného kopu a asi z dvaceti metrů vymetl domácímu brankáři šibenici. Za čtyři minuty bylo ještě veseleji, když po chybné rozehrávce si ze strany navedl míč k vápnu Zajíc a střelou na zadní tyč nás dostal do vedení,“ potěšilo Buřiče.

„Domácí pak druhou půli viditelně přidali a občas nám hodně zatápěli. Odměnou pro ně byl gól v 61. minutě, kdy se nepodařilo uhlídat centr a volný hráč domácích hlavou vyrovnal. V poslední půlhodině se ještě domácí snažili otočit výsledek na svou stranu a měli k tomu dobré příležitosti. Závary ve vápně jsme ale i se štěstím ustáli, obránci obětavě blokovali všechny střely. Směrem dopředu byla naše snaha využít nějaký rychlý protiútok a nakonec jsme ke gólu byli hodně blízko, jenže míč, který po přihrávce z pravé strany překvapivě prošel přes celé vápno, skončil po střele vysoko nad bránou domácích. Pak už jsme tlačili čas, protože i bod s takovým soupeřem měl svou cenu. Nerozhodný stav se podařilo udržet a myslím, že za ten bojovný výkon si ho naši hráči i zasloužili,“ dodal spokojený Zdeněk Buřič.

Branky: 31. Fichtner, 61. Pařízek – 37. Holub, 41. Zajíc. Poločas: 1:2.

Pečky: Cmár – Holub, K. Pikner (86. Bydlák), J. Pikner, Kaše – Zajíc, Zborník, Majer, Materna (89. Kašpárek) – V. Buřič (68. T. Müller), Sova.