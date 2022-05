Liblice klíčový zápas nezvládla. Rozhodl gól, který trenér nikdy nepochopí

„Další komplikací bylo, že pro zranění jsme museli v poločase střídat dva hráče, nicméně šli jsme s cílem přinejmenším výsledek vyrovnat. Veliká šance přišla brzy, ale zbytečně jsme ji přehráli a chtěli to asi hrát až do prázdné branky. Za lehkovážnou koncovku nás pak vzápětí domácí potrestali podruhé, když jsme z centru nepochopitelně nechali úplně volného hráče před brankou. Asi pět minut na to se nám podařilo snížit a stále bylo dost času pomýšlet na vyrovnání. Domácí si však náskok už zkušeně hlídali, zdržovací taktikou u každého autu, rohu, rozhodčí to tolerovali, nedalo se nic dělat. S postupem času přibývala nervozita, hráči byli až zbytečně podráždění, hra se stále přerušovala. Při té bídě nám v závěru mohli domácí dát z několika tutovek další gól, ale tady nás brankář podržel. Nebylo to však nic platné, neměli jsme už dostatek morálky a kvality na to, abychom se ještě dostali do nějaké gólovky, takže ve výsledku zasloužená prohra,“ přiznal Zdeněk Buřič.

„Celkově se mi utkání nelíbilo a myslím, že ani většině divákům. Sadská může být spokojena, pro bodový zisk udělala více. V naší hře mi v celém průběhu chyběla od hráčů větší energie, vůle bojovat o body. Náš výkon postupem času uvadal, projev byl takový utahaný, bez šťávy. Sami jsme si závěr ztížili, nechali se vyprovokovat, s každým písknutím diskutovali, místo, abychom se semkli a hecli. Neviděl jsem týmovou soudržnost, s tímto přístupem body sbírat nebudeme,“ dodal zklamaný Zdeněk Buřič.

Branky: 44. a 55. Vlasák – 61. Brunclík. ČK: 83. Bydlák (P). Poločas: 1:0.

Pečky: Cmár – Švára, J. Pikner, K. Pikner (46. Bydlák), Křivský – Lindner, Materna, Brunclík, Králík – V. Buřič (46. Kašpárek), Sova (80. Holub).

Český Brod na hřišti lídra nevystřelil ani jednou na bránu