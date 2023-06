Sladká to odplata. To si mohli říct fotbalisté Peček po domácím utkání s Městcem Králové. Na podzim u soupeře dostali výprask 0:6, v jarní části toto zaváhání napravili a vyhráli 5:2. V tabulce I. B třídy skupiny C jim patří sedmá příčka.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Velim B | Foto: Deník/Michal Bílek

„Výkon bych hodnotil jako velmi dobrý. Proti poslednímu zápasu jsme se zlepšili v pohybu a hlavně v produktivitě. Snažili jsme se hrát víc kombinačně a trpělivě, přes obranný blok soupeře jsme se většinou dostávali z křídel. Aktivní byla hlavně naše levá strana, odsud přišly první velké šance, vždy nám však chyběla přesnost. Těch příležitostí na gól bylo skutečně dost, ale neřešili jsme je dobře a tak nějak mi to hodně připomnělo první půli střeleckého trápení ve Vykáni, kde nás to ve výsledku i mrzelo. Hosté hrozili z ojedinělých brejků, naše obrana ale pracovala pozorně, nebezpečné byly více střely z dálky, jedna z nich také skončila na břevně. Z obou stran to bylo takové čekání, komu se podaří dát první branku, myslím, že jsme k tomu za prvních pětačtyřicet minut byli blíže my,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

Plaňany si vyšláply na lídra. Pomohl návrat opor

Zatímco v první půli diváci gól neviděli, po změně stran to byly doslova brankové hody. Brankáři lovili ze svých sítí celkem sedm banánů.

„Nevím, kdo by tipoval po první půli, že uvidí sedm branek, každopádně jsme rádi, že jsme před svými fanoušky sehráli další dobrý zápas, který si myslím bavil. Máme také radost, že speciálně s tímto soupeřem jsme konečně zabrali a vrátili mu tak vysokou podzimní porážku,“ dodal Buřič.

Jeho tým se musel vypořádat se zdravotními komplikacemi, které hráči utrpěli v průběhu první půle.

„V poločase měla nejvíc práce naše zdravotnice, hned tři naši hráči si ze soubojů odnesli větší šrámy, které je naštěstí neomezily úplně, ale bylo to pro ně hodně bolestivé. V případě našeho mladého gólmana jsme se však rozhodli raději ke střídání, měl velmi výrazný otok pod kolenem po srážce s hostujícím hráčem. Nechtěli jsme riskovat zhoršení stavu. Byla to škoda, v těch málo minutách, které dosud za áčko odchytal si vedl velmi slušně,“ podotkl Buřič.

„Také druhý poločas jsme začali aktivně a odměnou byl první gól v síti hostů po pěti odehraných minutách, když si na trestný kop zahraný z levé strany naběhl Brunclík a hlavou odstartoval střelecké hody. Otevřeli jsme městeckou obranu a během deseti minut přidali další dvě branky z kopačky Míry Müllera. Nejprve se při otočení hry, po přihrávce, ze své středové pozice dobře uvolnil, aby pak z vápna vyslal nechytatelnou pecku do pravého horního rohu. Chvíli na to mířil z místa kolem desítky do opačného dolního rohu, poté co se dobře uvolnil Buřič, když u levé tyče vyhrál souboj s gólmanem a v pádu ještě stačil vrátit míč pod sebe. V té euforii jsme pak v jedné situaci zaspali a nechali příliš volného prostoru nejnebezpečnějšímu hráči hostů Vobořilovi, který využil našeho špatného postavení a náběhem z prostředka na přihrávku se uvolnil až sám před bránu, kde se nemýlil. Hosté se pak vrhli více do útoku, my jsme změnili rozestavení, a jejich snažení po chvíli zchladili další povedenou akcí, když se Jakub Zajíc prohnal z leva od půlky kolem obránce až do vápna a zakončení ze strany vzal mazácky na sebe. Korunoval tímto gólem svůj velmi podařený výkon. Po sérii střídání se pak hosté ještě jednou dokázali prosadit, kdy podle mého názoru z dorážky využili ofsajdového postavení, ale gól platil. Brankostroj pak uzavřel v 90. minutě Sova, který se prosadil ve vápně po standardní situaci hlavou a také konečně on se po delší odmlce zapsal mezi střelce,“ popsal branky Zdeněk Buřič.

Branky: 50. Brunclík, 54. a 59. M. Müller, 72. Zajíc, 90. Sova – 65. Vobořil, 85. Albrecht. Poločas: 0:0.

Pečky: Mašín (46. Kruliš) – K. Pikner, J. Pikner (82. Němec), Havelka, Holub – Švára (70. Sova), Materna (70. Zborník), M. Müller, Zajíc – Brunclík, V. Buřič (87. T. Müller).

Soupeř uznal kvalitu Býchor, ale nic z toho. Domů odjely s prázdnou