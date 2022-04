„V zápase není vlastně pořádně co hodnotit. Hráli jsme od začátku tak trochu proti přesile, své kluky mohu pochválit, že udrželi nervy na uzdě a v utkání podali bojovný výkon. Přesto si myslím, že jsme měli ze zápasu nějaký bod získat, jenže směrem dopředu jsme byli hodně nepřesní. V přechodu do útoku nám to teď skřípe a vytváříme si málo šancí. Jíkev vytěžila z minima maximum, když obdržela dárek v podobě penalty, a ta druhá střela na bránu, snad ani gólem skončit neměla. Přestřílet soupeře se nám však nepodařilo, zápas ale určitě nevyhrál lepší tým,“ konstatoval trenér Zdeněk Buřič.