„Zvítězili jsme v derby, a to vždy potěší. Soupeř určitě nepřijel odevzdaný, naopak, měl motivaci odvézt si body,“ uvedl trenér Peček Petr Šafránek.

Lépe do okresního derby vstoupily Tři Dvory. Byly lepší v kombinaci a měly i více ze hry. Přesto po první půli prohrávaly.

„Utkání jsme nezačali špatně. Měli jsme více ze hry, ale byl to soupeř, který se ujal vedení. Děláme zbytečné chyby v obraně a soupeř nás za to trestá. Vyrovnání přišlo z kopačky Slezáka, bohužel jsme opět inkasovali na konci poločasu,“ posteskl si trenér Třech Dvorů Vladimír Novák.

„Důležitá byla hlavně druhá branka na konci poločasu,“ podotkl Petr Šafránek.

První poločas skončil výhrou Peček 2:1. Stejně dopadl i ten druhý.

„Ve druhém poločase jsme se zlepšili v pohybu a hostům nenechávali již tolik prostoru na kombinaci a začali jsme se rychlostně prosazovat. Zápas jsme rozhodli na začátku druhého poločasu. Za stavu 4:1 hosté herně rezignovali a v závěru zápasu dokázali pouze upravit na konečný stav 4:2.

„Do druhého poločasu jsme vstoupili aktivněji, soupeře zatlačili na jeho polovinu, ale opět po naší hrubé chybě jsme ho dostali do hry. Musíme se poučit z chyb a doufám, že v příštím zápase budeme naplno bodovat,“ řekl Vladimír Novák.

„Před zápasem jsme to neměli vůbec jednoduché a proto chci poděkovat hráčům, kteří nebyli zdravotně v pořádku a přesto nastoupili. Stejně tak hráčům, kteří nedostávali dosud tolik příležitostí. Všichni se podíleli na našem vítězství. A v neposlední řadě jsme si mohli vytáhnout i dalšího dorostence Šváru, který nastoupil do druhého poločasu a podal výborný výkon, který korunoval první brankou za A mužstvo. Teď nás budou čekat těžké zápasy, na které se budeme chtít co nejlépe připravit,“ dodal spokojený Petr Šafránek.

Branky: 30. Štégl, 45. Proskočil, 53. Macháček z PK, 63. Švára – 37. Slezák, 87. Brunclík. Diváci: 205. Poločas: 2:1.

Pečky: Kopecký – Lindner, Macháček, Pikner (68. Jelínek), Richter – Štégl (46. Švára), Králík, Křivský, Mužík (58. Materna) – Proskočil, Růžička (80. Holub).

Tři Dvory: Černý – V. Novák (83. Kukal), Suchánek (68. Doležal), Biško, O. Novák – Stempák, Brunclík, Bašista, Sýkora (46. Malý) – Slezák, Linhart.