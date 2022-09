Velimi se dařily brejkové situace. Útočníci třikrát skórovali

Přitom Pečky měly duel dobře rozehraný. Na konci první půle se dostaly do vedení, to však po přestávce ztratily. V závěru hrály proti deseti, ale ani této výhody nevyužily.

„Naše hra byla od začátku bez tempa, chyběla mi u hráčů mentalita bojovníků. Neměli jsme ani kvalitu s míčem a pokazili co se dalo i v jednoduchých přihrávkách. Přesto jsme se v té bídě dokázali dostat na konci poločasu do vedení. Jenže po přestávce, místo abychom svůj výkon zlepšili, tak jsme odehráli snad ještě hůř. Přicházela špatná rozhodnutí, lajdáctví v obraně. A tak jsme sami umožnili soupeři, aby zápas nakonec otočil,“ posteskl si Buřič.

„Nejprve jsme se vykašlali na dostoupení protihráče v jednoduché situaci a nechali Sadskou vyrovnat. Pak šel soupeř do deseti, vzápětí jsme promarnili samostatný nájezd, nic z toho. Celý ten zmar jsme završili v momentě, kdy těsně před koncem selhala komunikace beka s brankářem, a ve zmatku darovali hostům vítězství, jak na zlatém podnosu. Tím jsme podtrhli naše nechvalné vystoupení a musím se omluvit fanouškům, protože to, co devadesát minut sledovali, bylo jedním slovem utrpení,“ zdůraznil Buřič.

„Ani nebudu hledat výmluvy v nuceném střídání, v podobné situaci jsme už dříve byli a poradili si. Navíc i soupeř měl stejné problémy. Do budoucna je to ale pro nás komplikace, teď nás čeká série určitě těžších zápasů. A pokud ze sebe hráči příště nedokážou dostat lepší přístup, pak na nějaký úspěch můžeme zapomenout, tak to prostě je,“ dodal nazlobený Zdeněk Buřič.

Branky: 45. Růžička – 68. Sladkovský, 89. Plot. ČK: 69. Sapezhko (S). Poločas: 1:0.

Pečky: Cmár – Švára (46. Materna), Cihlář, Bydlák, Křivský – Muller (8. K. Pikner), Brunclík, Richter, Kašpárek – Sova (52. V. Buřič, 65. Zborník), Růžička.

