Velim B si smlsla na dalším soupeři. V pěti kolech neztratila ani bod

„V celém průběhu jsme tahali za kratší konec. Když vyrovnáme, dostaneme gól do šatny, když dáme kontaktní gól, okamžitě inkasujeme další rozdílový. Snahu sice nelze upřít, ale stále je to málo, přísnější měřítko snesli tak tři až čtyři hráči, zbytek se vezl v průměru i pod ním. Někteří mladí hráči mi připadají, že si pořád neuvědomují, o co se hraje. Nedokáží ze sebe dostat to nejlepší. Mrzí mě, když u nich ani nevidím správnou aktivitu, jejich další nasazování je na pováženou. Bohužel ale hřešíme na to, že máme velkou marodku, se sestavou se nedají dělat kouzla,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 17. Richter, 65. Sova – 8. Bíma, 39., 51. a 66. Dozorec. Poločas: 1:2.

Pečky: Cmár – Bydlák, Holub, K. Pikner, Richter (88. Sejpal) – Zborník, Kašpárek (79. Zajíc), Brunclík, Křivský – Sova, Růžička (81. Modrovič).

Pořádná potupa. Plaňany inkasovaly dvanáct gólů