Dvakrát hráli v domácím prostředí a podruhé nedokázali vyhrát. Fotbalistům Peček se v nové sezoně I. B třídy skupiny C před svými fanoušky nedaří. Naposledy nestačili na Městec Králové a prohráli 1:2.

Z fotbalového utkání I.B třídy Pečky - Pátek (3:4) | Foto: Markéta Stiborová

„Trenér Městce chtěl původně zápas odložit, ale teď je určitě rád, že se hrálo. Nevím, kdo všechno soupeři v sestavě chyběl, ale jeho svěřenci podali statečný výkon a po zásluze zvítězili,“ uvedl trenér Zdeněk Buřič.

Vaňkát: Domácí se klepali o výsledek, nicméně stejně bychom nevyhráli

„My si nejspíš mysleli, že se soupeř porazí sám, hráli jsme pomalu a bez nápadu. Spoustu míčů, co dávno měly jít dopředu brzdíme, soupeř se stačil vždy zodpovědně vzadu zformovat. Jeho připravenou obranu jsme nerozhýbali, nepřišla žádná překvapivá přihrávka a náznaky průniků zůstaly bez finále na bránu. Chyběl mi motor mužstva. První poločas jsme uspali sami sebe, postrádal jsem potřebné emoce. Nebylo nic, co by nás nakoplo, často jsme chodili do plných a doslova jsme první poločas promrhali. Hosté občas zazlobili z rychlých protiútoků, dostali se i do gólové šance po zakončení z centru ze strany. My trefili hlavou břevno, jednou netrefili ze strany odkrytou bránu. Naše koncovka byla po celý zápas žalostná, brána nám byla malá, všechno lítalo vedle tyčí, gólman ani nemusel zasahovat,“ podotkl Buřič.

„Druhou půli jsme se snažili zrychlit hru směrem dopředu a začali být nebezpečnější, ale kombinace nám úspěšně soupeř narušoval. Míče, které nebezpečně chodily do vápna odkopl nebo zblokoval, brána pro nás byla zakletá. Velká šance pak přišla po hlavě Brunclíka, tu ale brankař Městce chytil. Hosté byli nebezpeční z rychlých brejků, měli i hodně standardek. Osudnými se pak pro nás staly hrubé chyby v 74. a 76. minutě. Centrovaný míč do vápna, který letěl vedle brány do autu, jsme se nepochopitelně snažili udržet ve hře a ve zmatku hlavičkou vymysleli perfektní přihrávku osamocenému hráči na malé vápno, ten se před gólmanem nemýlil. Zanedlouho jsme propadli podruhé, neustáli nákop na jediného vysunutého útočníka, prohráli souboj, a protože v situaci zároveň chybělo zajištění, hráč soupeře se dostal sám před bránu a po kličce vyběhnutého gólmana dával do prázdné. Byla to sprcha, souběh chyb, které jsme ještě mohli napravit, protože se z penalty za ruku podařilo brzy snížit. Další minuty ale byly křeč, smůla a vrchol zmaru. Další břevno od Brunclíka po střele z vápna, ukvapená zakončení, nebo netrefení zcela odkryté branky, kdy už zvedáte ruce. K vyrovnání jsme měli blízko, ale naši střelci selhali,“ posteskl si trenér.

Další bodová ztráta velimského béčka. Tentokrát doma

„Je to pro nás ztráta, tento zápas jsme nemuseli prohrát, bohužel bodovému zisku nešli naši hráči naproti s takovým odhodláním jako jejich soupeř. Ze dvou domácích zápasů máme jeden bod, nedokážeme využít domácího prostředí. Výkon je pro mě zklamáním, takhle se o body nehraje. Soupeři gratuluji, jejich bojovnost a obětavá hra na nás stačila,“ dodal zklamaný Zdeněk Buřič.

Branky: 78. M. Müller z PK – 74. Hanzlík, 76. Nýč. Poločas: 0:0.

Pečky: Cmár – Kaše, J. Pikner, Křivský, Krupka – Švára (46. Buřič), Zborník (57. Richter), Müller, Zajíc (72. Kašpárek) – Brunclík, Hovorka (46. Sova).

