„Minulý týden byl náš zápas nudný, ale tento se divákům líbil, protože viděli oboustranně otevřený fotbal s řadou šancí, především na naší straně. Bylo to zasloužené a možná pro někoho nečekaně vysoké vítězství,“ uvedl trenér Peček Petr Šafránek.

„Po zápase se Sadskou jsem říkal, že jestli chceme v Pečkách bodovat, musíme se zlepšit ve všech činnostech, a to se bohužel nestalo,“ posteskl si stoper Žiželic Lukáš Kubelka.

Pečky se brzy dostaly do dvoubrankové výhody, Žiželice však do přestávky snížily a vypadalo to na bitvu. Ta se ale nekonala. Domácí po změně stran přidali další tři góly a dovedli tak utkání s přehledem do vítězného konce.

„Zápas jsme mohli rozhodnout již v prvním poločase, ale nedokázali jsme využít vyložené šance. Žiželice umějí otáčet pro ně nepříznivý stav, ale tentokrát neměly kvalitu ani sílu zápas otočit. Naopak my jsme dokázali soupeře položit na lopatky a zápas jednoznačně dovézt do vítězného konce,“ podotkl Šafránek.

„Poděkování patří všem hráčům, sáhli si na dno svých sil. Děkuji i dorostencům, kteří potvrdili, že pečecký fotbal má budoucnost. Zvláštní poděkování patří Michalu Modrovičovi, dlouholetému kapitánovi, který nám v těžké situaci přišel vypomoci,“ dodal Šafránek.

„Do zápasu jsme šli bez hlavní ofenzivní síly a motoru všech útoků Davida Živného a jakoby všichni měli v hlavách, že je bez něj zápas rovnou ztracený. Podle toho také vypadal i začátek, kdy to bylo po devíti minutách 2:0. Poté jsme přidali, snížili, ale místo vyrovnání přišla tyč Korčáka. Ovšem nutno podotknout, že Rokos zlikvidoval v první půli tři tutovky domácích,“ podotkl Kubelka.

„Ve druhé půli jsme stáhli hru na tři obránce a chtěli s výsledkem něco udělat. Bohužel domácí jsou směrem do útoku hodně nebezpeční a přechodovou fázi mají velmi dobrou, z brejků nás potrestali až na hrozivých 5:1. Musíme všichni přidat a hlavně začít hrát jako tým, jen tak můžeme zase začít sbírat body. V tomto zápase jsme na čtvrté otočení výsledku ze čtyř kol neměli vůli, síly, elán ani Davida Živného. Bohužel jej nedokážeme nahradit ani z poloviny a je to pro nás neřešitelný problém v přechodové fázi. Nezbývá nám než doufat, že bude brzy připraven naskočit,“ dodal Kubelka.

Po čtyřech kolech patří Pečkám třetí příčka, Žiželice jsou čtvrté.

Branky: 5. Králík, 9. Sova, 60. Doležal, 86. Brunclík z PK, 87. Kašpárek – 32. Martínek. Poločas: 2:1.

Pečky: Kopecký – Materna, Brunclík, Macháček, Pikner – Doležal (65. Kašpárek), Králík, Batelka, Novák (46. Švára) – Sova (82. Buřič), Jedlička (86. Buřič).

Žiželice: Rokos – Rous, Kubelka, Novotný, Bubeník – Mical, Mejvald, Hrstka (46. M. Živný), Martínek – Korčák, Chlupáč.