„Další výhra mě samozřejmě těší, jinak nám ale zápas příliš radosti nepřinesl. K negativním pocitům přispěl svým otupělým přístupem hlavní rozhodčí a velmi špatný terén. Oboje mělo za důsledek, že utkání nedohráli dva naši hráči, a podle zranění se u nich nebude jednat o krátkodobou léčbu. Zápas se odehrál doslova na betonu, až mi bylo kluků líto, na čem musí hrát,“ posteskl si trenér Zdeněk Buřič.

„Gólově se jako první prosadili domácí v době, kdy nás pro zranění bylo na hřišti o jednoho méně, a my si nepohlídali náběh za obranu. Tímto způsobem nás domácí zlobili od začátku, kdy ještě nastřelili tyč. Naše odpověď na obdržený gól naštěstí přišla rychle, skóre jsme během pěti minut obrátili na naši stranu. Pak byli domácí blízko vyrovnání z rohu, jen jsme přihlíželi, jak míč prolétává přes malé vápno k rožďalovickým hráčům, k našemu štěstí tuto šanci neproměnili. V druhé půli jsme chtěli přidat co nejdříve třetí branku, to se však nepodařilo. Hra byla rozkouskovaná, kupily se nepřesnosti. Přizpůsobili jsme se stylu domácím, hra moc krásy nepobrala, nedalo se příliš kombinovat. Třetí gól přišel až deset minut před koncem z dobře rozehraného trestného kopu, to už byla pojistka našeho dalšího vítězství,“ konstatoval Buřič.

Tomu se nelíbil výkon hlavního rozhodčího Tichého.

„Nemám ve zvyku se vyjadřovat k rozhodčímu, ale myslím, že v první řadě má chránit zdraví hráčů. Bohužel od první minuty pro mě nepochopitelně netrestal fauly, které měl hodnotit žlutou kartou. Hráči si tak beztrestně dovolovali neustálé držení za dres, viděli jsme i prvky z řecko-římského zápasu, spousta soubojů se dohrávala za mírou únosnosti. V tomhle ohledu se mu zápas vůbec nepovedl a divím se, že celkově udělil jen tři žluté karty,“ zlobil se šéf pečecké lavičky.

Branky: 19. Hora – 21. Jedlička, 25. a 81. Králík, 90. Sova. Poločas: 1:2.

Pečky: Kopecký – Lindner, Brunclík, K. Pikner, Švára – Materna, Králík, Müller (21. Buřič, 55. Holub), Kašpárek – Jedlička (86. Macháček), Sova.