Prokletí prolomeno. Býchory dominovaly v Bílém Podolí

Ten do utkání musel povolat i bývalé skvělé hráče.

„V základní sestavě se nakonec objevili hned čtyři noví hráči, dva dorostenci a dva zkušení borci, jejichž restart v pečeckém dresu A mužstva mě i fanoušky velice potěšil. Zkrátka ve složité situaci bylo nutné udělat nějaké nestandardní řešení, a tak jsem oslovil Sváťu Hemmera do brány a Štěpána Růžičku do útoku, který se dokonce na trávník vrátil asi po dvou letech. Možná někdo pochyboval, ale u obou jsem věděl, že pokud nastoupí, budou více než platnými hráči. Nakonec je byla radost sledovat, oba měli stoprocentní přístup a velmi pomohli konečnému výsledku,“ pochvaloval si Zdeněk Buřič..

„K vítězství jsme výrazně našlápli v první půli, když nám nejprve pomohl rychlý gól, pak jsme zvládli některé krizové situace, kde se vytáhl gólman, zejména chycenou penaltou za stavu 2:0, a nakonec vysoká produktivita v útoku, což nám nakonec přineslo luxusní poločasové vedení. A byť to může podle výsledku vypadat jednoduše, určitě to tak nebylo. Hráči Vrdů byli velmi pohybliví, nepříjemní především ze standardních situací, v pozorné organizaci obrany jsme nesměli ani na chvíli polevit. Druhou půli jsme museli dříve prostřídat, ale zvládli jsme ji odehrát zkušeně, mohli jsme přidat i další branky, což se však nepodařilo. Naopak to byl soupeř, který vstřelil aspoň čestný gól,“ podotkl Buřič.

Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

„Nechci nikoho vyzdvihovat, protože to bylo především týmové vítězství, ale určitě nebylo možné přehlédnout velmi dobré individuální výkony našich dorostenců. Kolena se jim nerozklepala a odehráli zápas s velkým sebevědomím. V dobrém rozmaru teď říkám, že vítězná sestava se nemění, akorát nevím, co na to řekne hlavně Štěpán Růžička, který z osobních důvodů tak dlouho chyběl. Pro mě je to ale hráč, který do mužstva stále patří a svou pracovitostí na hřišti prokázal, jak dokáže být platný. Snad i jeho zápas nakonec bavil, tak třeba ho ještě někdy v pečeckém dresu uvidíme. Na závěr musím říct, že nepamatuji vzájemný zápas, který by se odehrál tak poklidně a téměř bez karet. Hráči obou týmů hráli bojovně, ale bez záludností a provokací, hlavně však k takovému průběhu přispěl velmi dobrý výkon rozhodčího, který nastolil nějaký metr a ten udržel celé utkání. Myslím, že zápas se tentokrát líbil i našim fanouškům,“ dodal spokojený Zdeněk Buřič.

Branky: 4. Sova, 20. Králík, 35. a 38. Zajíc – 75. Havránek. Poločas: 4:0.

Pečky: Hemmer – Švára, Lindner, Křivský, Havelka (75. Němec) – Materna, Brunclík (52. Müller), Králík, Zajíc (59. Zborník) – Růžička (83. Cmár), Sova.

