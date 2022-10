Kolínsko. Okresní fotbalové výsledky

„Vstup do utkání se nám vůbec nepovedl. Hosté mohli už ve druhé minutě dvakrát skórovat. To se jim nakonec podařilo za našeho přispění díky povedené střele z dálky. Od té doby jsme se teprve začali dostávat do hry a z první šance jsme dokázali vyrovnat. Těsně před přestávkou jsme špatně vyřešili situaci na vápně soupeře a z následného brejku jsme dostali gól do šatny. Druhý poločas už byl z naší strany povedený. Byli jsme v pohybu, dokázali jsme kombinovat a byli nebezpeční po stranách. Právě po centru ze strany se nám podařilo vyrovnat. V dalších šancích chybělo trochu přesnosti nebo finální fáze. Přesto jsme nakonec sahali i po vítězství, kdy v nastaveném čase jsme po centru trefili tyč a následnou dorážku chytil gólman na brankové čáře,“ dodal Jiří Ptáček.

„Zápas s druhým týmem tabulky jsme začali velmi slibně, když neuběhlo ani dvacet vteřin a náš hráč se dostal zcela sám před brankáře, jenže přestřelil. Nicméně byl to dobrý úvod se správnou aktivní hrou, která měla vycházet ze zabezpečené obrany. S respektem k síle soupeře, který v domácím prostředí ještě nezaváhal, nám taktika v celku vycházela, měli jsme několik velmi zajímavých protiútoků, z těch přicházely i šance. Do vedení jsme se dostali ve dvacáté minutě po parádní střele z dálky a trefené šibenici. Domácí pak přidali a všemožně hledali skulinku v naší obraně, pasáž po našem vedoucím gólu byla z naší strany příliš opatrná. Soupeř nás za to potrestal vyrovnávacím gólem, přesto jsme to byli opět my, kdo se dostal do vedení po výborně sehraném rychlém útoku středem hřiště, brankou do šatny,“ podotkl trenér Peček Zdeněk Buřič.

„V druhé půli začal domácí tým velkým náporem, dopředu přišel vysoký hráč a ubránění velkého množství centrů mělo být základem úspěchu. Leckdy i se štěstím se to v celku dařilo, jenže po zisku míče přibývalo rychlých ztrát a směrem dopředu jsme již nebyli tak nebezpeční jako v první polovině. Soustředili jsme se v těchto minutách více na poctivou obranu, přesto se domácím po zásluze podařilo vyrovnat. Do konce chybělo ještě dlouhých dvacet minut, kluci se nevzdávali, pořád cítili šanci na dobrý výsledek. Dokonce jsme si ještě dokázali vytvořit několik dobrých protiútoků, ale jejich řešení nebylo správné. Rychlé návraty pak s každou ubráněnou minutou citelně braly síly, hnala nás však vidina cenné remízy. Ani ten bod jsme ale nakonec nemuseli mít, když v nastaveném čase, při úplně posledním útoku domácích, naši bránící hráči trestuhodně nedostoupili náběh na centr do vápna. Přiznám se, že jsem už situaci viděl černě, ale v téhle chvíli předvedl skvělý reflex náš gólman, když z blízka vyrazil hlavičku, a ještě chytil dorážku,“ oddechl si Buřič.

Šafránek: Náš disciplinovaný výkon je jako den a noc a tohle byla noční můra

„Po závěrečném hvizdu jsme tak mohli být spokojeni s vydřeným bodem. Myslím, že si ho kluci zasloužili a snad je tento dílčí úspěch posune v myšlení, že hrát se dá s každým, i když se ne vždy herně daří podle představ. Soupeř hlavně v druhé půli předvedl své kvality, výsledek je pro něj první domácí ztrátou, jsem rád, že jsme u toho byli my. Škoda našeho pasivnějšího výkonu v druhé půli, ale měl tentokrát i objektivní příčiny v úzké lavičce, kdy jsme nemohli větší zkušeností nahradit hráče, kteří dohrávali i s bolestí. Neříká se mi to lehce, ale do této situace se dostáváme sami, neochotou výpomoci některých hráčů, jak z dorostu, tak z béčka, což mě velmi mrzí. Na závěr bych chtěl ocenit výkon rozhodčích, kteří posuzovali zápas s nadhledem, a respekt hráčů vůči sobě, kdy v celém utkání byla udělena pouze jediná žlutá karta,“ dodal Zdeněk Buřič.

Branky: 32. Zajíc, 69. Kopáček – 20. Sova, 44. Brunclík. Poločas: 1:2.

Velim B: Svoboda – Bláža, Hrabal, Vlk, Jelínek – Němec (85. Pena), Bečvařík, Kopáček, Zajíc (46. Seifert) – Nedbal (70. Kosina), Nejedlý.

Pečky: Cmár – Sejpal, Holub, Cihlář (45. Švára), Richter – Křivský, Kašpárek (46. Materna), Brunclík, Zborník – V. Buřič (64.Bydlák), Sova.

