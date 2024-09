Po první půli prohrávali o gól, po hodině hry dokonce o dvě, ale nezabalili to a předvedli parádní stíhací jízdu. Fotbalisté Velim B porazili v dalším kole I. B třídy skupiny C Semice 4:3.

„Konečně jsme to prolomili a poprvé v této sezoně vyhráli v domácím prostředí,“ ulevil si trenér Jiří Ptáček.

„Zápas pro nás nezačal dobře a už ve druhé minutě jsme po chybě prohrávali gólem z penalty. Poté se hrálo ve vysokém tempu nahoru dolů a po přetaženém centru se nám podařilo vyrovnat. Chvíli na to hosté kopali druhou penaltu, kterou náš gólman vyrazil. Na umístěnou střelu na zadní tyč o deset minut později ale bohužel už nestačil,“ podotkl Ptáček.

„V druhém poločasu jsme hned v úvodu zahodili dvě tutovky. První střela kolem penalty skončila nad brankou, druhou zastavila branková konstrukce. V šedesáté minutě pak zvýšili hosté z brejku na rozdíl dvou branek. Náš výkon to ale neovlivnilo a byli jsme stále aktivní směrem nahoru. O pět minut později jsme po standardní situaci hlavou snížili, za dalších deset minut jsme po skvělé kombinaci vyrovnali a v poslední minutě zápasu pak rozhodli o našem vítězství střelou z hranice vápna. Tým ukázal svůj charakter, kdy i přes nepříznivý vývoj to ani na chvíli nezabalil a bojoval a jezdil až do samotného závěru,“ potěšilo Jiřího Ptáčka.

Branky: 22. Vlk L., 66. Vokřál, 76. Kopáček, 90. Martikán 2 Jareš z PK, 34. Rychtařík, 60. Vavřík. Poločas: 1:2.

Velim B: Svoboda – Jelínek, Martikán, Vokřál, Fojtů – Bláža, Pena (81. Kostelecký), Kopáček, Hoření (75. Ceral), L. Vlk – Kukal.

(René Volf)