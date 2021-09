„Od začátku se hrálo na jednu bránu a bylo jen o kvalitě zakončení, kolik vstřelíme branek. Náš brankař téměř žádnou práci neměl, po první půli se už utkání spíše dohrávalo,“ uvedl trenér Peček Zdeněk Buřič.

„I tak jsem ale chtěl po hráčích, aby hráli až do konce s nasazením a maximálně potěšili početné množství fanoušků, kteří za námi do Žiželic přicestovali. To se povedlo náramně, mohli se s námi radovat z deseti gólů v síti soupeře. Nevím, jaké problémy měli domácí se sestavou, a soucítím s trenérem domácích, protože taková porážka není nic příjemného. Nicméně pro nás další důležité body do tabulky, příjemné vylepšení skóre a nyní už můžeme vyhlížet příštího soupeře, který bude pro náš tým rozhodně těžší prověrkou,“ dodal spokojený Buřič.

Branky: 10. a 59. z PK Müller, 12. a 6. Králík, 20. Materna, 25. a 53. Jedlička, 62. Richter, 68. Sova, 86. T. Holub. Poločas: 0:5.

Pečky: Kopecký – Lindner, K. Pikner (46. Švára), Richter, Materna – Müller (70. T. Holub), Brunclík (57. Macháček), Králík, Kašpárek – Jedlička, Sova.