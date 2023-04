Fotbalisté Plaňan nedokázali navázat na úvodní vystoupení v Ostré, odkud si přivezli do tabulky I. B třídy skupiny C tři body a v prvním jarním domácím zápase pouze remizovali se Semicemi 4:4.

Z fotbalového utkání I.B třídy Plaňany - Velim B | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Zápas měl vše, co mohl mít. Padlo osm branek, kopala se penalta a k vidění byla i červená karta. Prostě to mělo slušný herní náboj a hlavně obě mužstva bojovala o tři body až do poslední minuty,“ uvedl trenér Petr Šafránek.

Ach ta koncovka. Pečky odjely domů s prázdnou

„Zápas se začal vyvíjet lépe pro nás, když jsme již v deváté minutě šli do vedení po proměněné penaltě. Hosté ale srovnali a do našeho dalšího vedení jsme šli po nevídané brance, když Ditrich téměř s poloviny hřiště přeloboval mladého hostujícího brankaře. Tak skončil poločas,“ popsal klíčové okamžiky první půle Šafránek.

„Ve druhém poločase jsme zaspali samotný začátek a hosté vyrovnali v první minutě. To nebylo vše. Do vedení se hostující tým dostal po brance jejich nejlepšího a na tuto soutěž nadstandardního hráče Kamlacha. V tu chvíli to pro nás nebylo jednoduché, ale našli jsme dost sil. Nejprve Shpuryk opět nachytal brankaře hostů a tentokrát ho přeloboval z 35 metrů, a v divokém zápase nás poslal do vedení Motrunich, který obešel vše, co mu stálo v cestě a skóroval. Zdálo se, že by všechny body mohly zůstat doma, ale soupeř dokázal v závěru vyrovnat. V posledních deseti minutách chtěla obě mužstva vyhrát, a tak nebyla nouze o zajímavé situace před oběma brankami,“ podotkl Šafránek.

„Remíza je nakonec spravedlivá. Mužstvu mohu řadu věcí vytknout, ale neměli jsme to jednoduché. Hostující tým má ve svém středu řadu vysokých hráčů a toho dokázal v průběhu zápasu využívat. Naše mužstvo mohu pochválit za bojovnost proti týmu z horní poloviny tabulky. Bod se počítá, přestože jsme chtěli všechny, ale musíme být realisté,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 9. z PK a 25. Dittrich, 69. Shpuryk, 80. Motrunich – 20. Vavroušek, 46. a 59. Kamlach, 84. Bříza. ČK: 82. Kavka (S). Poločas: 2:1.

Plaňany: Arnold – Trnka (46. Žemba), Konůpek, Freund, Ditrich (71. Hanzálek) – Klucska, Málek (46. Čech), Motrunich, Shpuryk, Nedvědil – Rýva.

