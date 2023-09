Vypadalo to, že získají první bod z venku. V závěru drželi nerozhodný stav, jenomže přišla poslední minuta prodloužení a bylo po nadějích. Fotbalisté Plaňan v dalším kole nejnižší krajské soutěže nestačili na Jíkev a na jejím hřišti prohráli po boji 4:5.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Plaňany (3:2) | Foto: Deník/Michal Bílek

„Byl to nesmírně těžký zápas po všech stránkách. Domácí mají zkušený tým s některými nadstandardními hráči s ligovými zkušenostmi a myslím si, že nemají zapotřebí využívat nakloněné roviny, která rozhoduje o tom, kde zůstanou body,“ uvedl zklamaný trenér Petr Šafránek.

Ptáček: Hra byla po celý zápas plná nepřesností a ztrát

„Od první do poslední minuty by se asi nenašel nikdo, kdo by věděl, jak tento zápas dopadne a kdo vyhraje. Již v první minutě šel sám na branku náš Motrunich a místo zakončení, které umí, hledal hůře postaveného hráče a proto branka nepadla. Nedáš – dostaneš, to stále platí. Klimpla a Pařízka jsme chvilku nehlídali a rázem prohrávali. Zdálo se, že je zápas téměř rozhodnutý, ale nebyl. Do poločasu jsme srovnali na 2:2. Před koncem prvního poločasu došlo k nemilé události. Náš hráč se střetl s brankařem domácích a nezaviněně ho udeřil do hlavy. Rozhodčí vytáhl žlutou kartu,ale na přání domácích to změnil na červenou. Brankaři přeji i za hráče brzké uzdravení a doufám, že bude brzo v pořádku. Pro nás to znamenalo v lepším případě hrát padesát minut o deseti, ale ta doba se ale prodloužila do té doby, než domácí vyhráli,“ poznamenal Šafránek.

„I v oslabení jsme se nevzdali. Přestože šli domácí zase do vedení po nařízené penaltě. Zase se zdálo, že nebudeme mít sílu na srovnání, ale Motrunich se ve vápně zbavil obránce a levou nohou nedal domácímu brankaři šanci. Pár minut na to se ve vápně prosadil tvrdou střelou Rýva a rázem jsme vedli my. Těsně před koncem zápasu ukázal Klimpl skvělou kopací techniku a srovnal v nastavení, které nebralo konce. V něm jsme neuhlídali opět Klimpla, který zápas rozhodl. Ihned po rozehrání byl zápas ukončen. I když jsme prohráli, tak mohu mužstvu vytknout pár zbytečných chyb, ale jinak jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem. Za fyzické nasazení hráči zaslouží velkou pochvalu, stejně jako za velmi disciplinovaný výkon. Remíza by byla spravedlivá,“ dodal Petr Šafránek.

Branky: 7. Pařízek, 9., 89., a 90. Klimpl, 50. Fichtner z PK – 12. a 72. Motrunich, 34. a 75. Rýva. ČK: 43. Klucska (P). Poločas: 2:2.

Plaňany: Arnold – Klucska, Konůpek, Vietrov, Žemba – Motrunich, Sosvor, Shpuryk (46. Nevdashov), Volavka (90. Málek), Kuchař (60. Nedvědil) – Rýva (88. Freund).

