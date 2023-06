Nenastoupili v optimální sestavě, což se projevilo na konečném výsledku. Fotbalisté Býchor v předposledním kole I. A třídy skupiny B prohráli v Čáslavi 1:5.

Z fotbalového utkání I.A třídy Býchory - Bohemia Poděbrady | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Do Čáslavi jsme jeli ve velmi okleštěné sestavě. Zatímco domácí posílili o hráče širšího divizního kádru, tak my jsme museli požádat hráče naší rezervy z nejnižší soutěže, abychom měli možnost střídání,“ podotkl asistent Ondřej Vaňkát.

„Soupeř lépe kombinoval, byl více na balónu. Bylo vidět, že má naučené náběhy za obranu a dokáže si vyhovět. Ale i my jsme zahrozili, kromě branky jsme trefili tyč a břevno. Nicméně Čáslav vyhrála naprosto zaslouženě. Klukům děkuji za to, jak k zápasu přistoupili, do poslední vteřiny jsme za svůj dres bojovali a nechali na hřišti všechno,“ dodal Ondřej Vaňkát.

Branky: 4. Konyvka, 41. Havrda, 46. Gonda, 51. Vocel, 84. Marek – 69. Chadraba. Poločas: 2:0.

Býchory: Heres – J. Vyhnánek, Jirkovský (88. V. Vyhnánek), Vaňkát, Teplý – Vondra, A. Vyhnánek, Jehlička, Pelikán – Holý (65. Revenda), Chadraba.

