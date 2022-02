„Bohužel jsme měli před zápasem problémy se sestavou, kdy se těsně před ním zranil Michálek, Martikán byl pracovně mimo, Petrů ještě rehabilituje a kvůli problémům s třísly nemohl nastoupit ani Nejedlý. I když jsme byli zdecimovaný, tak jsme k utkání přistoupili zodpovědně a ve 20. minutě se dostali do vedení. Bohužel za deset minut jsme propadli a soupeř z penalty vyrovnal. Když to vypadalo, že půjdeme do šaten za nerozhodného stavu, soupeř po centru na hranici ofsajdu obrátil skóre,“ uvedl trenér Radek Kulhánek.