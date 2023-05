/VIDEO, FOTO/ Neodehráli špatné utkání, favoritovi se herně vyrovnali, jenomže body nezískali. Fotbalisté Býchor v dalším kole I. A třídy skupiny B prohráli na hřišti Bohemia Poděbrady 2:5.

Z fotbalového utkání I.A třídy Bohemia Poděbrady - Býchory (5:2) | Video: Deník/Vladimír Malinovský

„Těžká prohra hlavně z pohledu psychiky. Když řeknu, že to byl vyrovnaný zápas a spíše jsme ze hry měli více my, tak mě všichni budou mít za blázna, když se podívají na výsledek. Pravdou však je, že jsme opět tři branky soupeři darovali na stříbrném podnosu. Po celou dobu zápasu nám soupeř umožnil kombinovat, díky čemuž jsme se dostávali do šancí, ačkoliv jsme počítali opět několik zraněných hráčů a Jehlička přijel na zápas až v jeho průběhu,“ uvedl asistent Ondřej Vaňkát.

Výsledkový servis: Jak si o víkendu vedl váš oblíbený fotbalový tým?

„Po dlouhé době jsme se dostali do vedení v zápase a hráli s chutí. Poté bohužel obraně utekl Novák, který samostatný únik proměnil. Po poločase jsme z našeho autu přihráli na kopačky soupeře, který z vápna neměl velkou potíž skórovat. Pak další chyby a dárečky, a bylo to 5:1. Poté po akci Jehličky zakončil Pelikán na 5:2. I díky početnější lavičce poskytly Poděbrady čerstvou krev, a my už neměli tolik sil na nějaký dramatický závěr,“ podotkl.

„Kluci až na zmíněný čtvrthodinový výpadek zaslouží pochvalu, hráli dobře a s nasazením,“ dodal Ondřej Vaňkát.

Branky: 26., 47. a 62. Novák, 60. a 64. Křivský – 13. J. Vyhnánek, 70. Pelikán. Poločas: 1:1.

Býchory: Holý – J. Vyhnánek, Suchý, Jirkovský, Chvojka (81. Vaňkát) – Vondra, Chlumský, A. Vyhnánek, Kulich – Chvalovský (54. Jehlička), Pelikán.

Výzva fanouškům: Začalo hokejové mistrovství. Ukažte, jak fandíte národnímu týmu