/ROZHOVOR/ Fotbalisté Býchor nebudou na právě skončený ročník I. A vzpomínat v dobrém. Ve skupině B skončili poslední, což znamená jediné: sestup do nejnižší krajské soutěže.

„Sezona se nedá hodnotit jednoznačně pozitivně či negativně. Býchorům se podařil historický postup do I. A třídy, po krásném tažení nejnižší krajskou soutěží. Kluci si postup zasloužili a také většina z nich vyzkoušela prozatím nejvyšší soutěž v jejich kariérách. Samozřejmě bodů jsme moc nezískali, ale to bylo spíše dáno tím, že jsme měli nejméně zkušeností ze všech týmů,“ uvedl asistent Ondřej Vaňkát.

Která část byla z vašeho pohledu vydařenější? Jarní nebo podzimní?

Vydařenější byla podzimní část, kdy jsme získali více bodů.

Co chybělo k tomu, aby byla sezona podle vašeho gusta?

Měli jsme smůlu na zranění. Dlouhodobě se nám zranili zkušenější hráči, kteří měli tvořit osu týmu. Pak to stálo více na mladších hráčích bez větších zkušeností. Dále také lepší obranná souhra, na můj vkus jsme obdrželi moc branek.

Který zápas byl z vaší strany nejvydařenější a naopak?

Měli jsme vydařenou první půli s prvním týmem tabulky Poříčím. Na jejich půdě jsme na podzim vedli 1:0, to bylo krásných pětačtyřicet minut. Pak jsme bohužel dostali dvě červené karty a zápas prohráli. Pak asi obě výhry s Vlašimí. Naproti tomu mě mrzí obě prohry s Voticemi, podle mého soudu to nebyl soupeř, který by nás měl porazit.

Který soupeř byl podle vás nejfotbalovější?

Nejlépe hrálo Poříčí v jarní části u nás doma. Tam bylo vidět, že o sobě vědí a předvádí krásný a kombinační fotbal.

Téměř každý trenér od krajských soutěží po ty okresní si stěžuje na to, že tréninková morálka je slabá. Je to i váš případ?

Bohužel i toto je náš případ. Měli jsme hráče, kteří měli tréninkovou docházku příkladnou, nad 90%. Těch bylo zhruba šest. Pak jsme měli i takové hráče, kteří hřešili na svůj talent a na tréninku jsem je viděl za celé jaro pouze dvakrát.

Kdybyste měl hodnotit jednotlivce, je hráč, který vás příjemně překvapil a naopak vyloženě zklamal?

Největší posun byl vidět u Pelikána. Za svůj přístup k fotbalu za celou sezonu dostal důvěru na jaře pokaždé v základní sestavě. Nesmí usnout na vavřínech, ale je to jeden z mála hráčů, který si nechá poradit a hlavně poslouchá pokyny, aby byl lepším hráčem. To oceňuji nejvíce.

Letní prázdniny jsou v plném proudu. Jaký vás čeká program?

Máme již dohodnuté čtyři přátelské zápasy. Uvidíme, zda budeme domlouvat ještě nějaké vložené utkání například ve středu. Oficiálně začínáme v úterý 18. července, ale pevně věřím, že hráči začnou individuálně již dříve.

Nový ročník začne někdy za šest týdnů. Jak se na něj těšíte a co očekáváte?

Očekávám zhodnocení nabytých zkušeností z vyšší soutěže. Pokud tomu tak bude, a zvolíme vhodnou taktiku, tak bychom měli opět usilovat o nejvyšší příčky I. B třídy. Vše ale záleží také na samotných hráčích, na jejich tréninkové docházce, chuti hrát fotbal a hlavně týmovém pojetí. Já osobně jsem plný očekávání.

