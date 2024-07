„Sezonu nemůžu hodnotit jinak, než negativně. Měli jsme obrovské personální problémy. Ztráceli jsme zápasy, ve kterých jsme byli minimálně vyrovnanými soupeři. Sráželi nás také individuální chyby, které nás stály celé zápasy,“ posteskl si hrající trenér Ondřej Vaňkát.

Z vašeho pohledu byla vydařenější podzimní, nebo jarní část?

Bodově podzimní. Herně byly obě části stejně nevydařené.

Který zápas byl z vaší strany nejpovedenější a naopak?

Asi hned druhé kolo v Jíkvi. Nebýt elementu třetí strany, tak jsme tam i bez dvou hráčů tehdejší základní sestavy vyhráli. Nakonec jsme prohráli 2:3. I zápas následující týden byl herně výborný. Měli jsme odhadem 80% držení míče a více šancí, ale doma jsme prohráli s Ostrou. Tyto dva brzké neúspěchy nás v hlavách změnily a dostaly pod pomyslnou deku. Nerad vzpomínám na zápasy s Rožďalovicemi, to byl soupeř k poražení.

Který z hráčů vás potěšil a který naopak zklamal?

Potěšili mě všichni hráči, kteří sezonu začali a dohráli ji. Vážím si jich za to, nebylo to jednoduché. Naopak zklamán jsem z Pelikána. Hráč, který mohl dát minimálně 25 branek. Když ho okolí odsuzovalo, tak jsem za ním stál a za jeho nasazování si vyslechl své. Nakonec je z toho úprk do čtvrté třídy. Utíkat k padesátníkům, tomu nerozumím.

Ve fotbalovém prostředí se pohybujete již dlouhou řádku let. Co vás na fotbale pořád baví?

Dobrá otázka, těžko odpovědět. Člověk to má již nějak v sobě. Ale asi největším pozitivem je sranda v kabině. To se těžko nahrazuje v jiné komunitě.

Co by se muselo stát, abyste s fotbalem praštil?

Kde jen začít. Upřímně řečeno, fotbal obecně čekají těžké časy. Rozebrání této otázky je na samostatný obsáhlý rozhovor.

Kdy začínáte přípravu na novou sezonu a co bude její náplní?

Přípravu jsme začali v úterý 16. července, vše bude na hřišti. Chci tento ročník zkusit trochu jiné tréninkové metody. Ze 100% bude při cvičeních zapojený balón. Nicméně chci to koncipovat tak, abychom u toho nabírali spoustu kilometrů a i posunuli trochu jiné fotbalové myšlení.

Dojde ve vašem týmu k personálním změnám?

Skončil brankář Holý a zmíněný Pelikán. Posílit bychom měli na postu brankáře, obránce a dvou záložníků. Dokud však není nic podepsáno, jména prozradit nemohu. Z rezervy bych rád natrvalo přeřadil Hejného a Honse.

Od nové sezony budete hrát okresní přebor. Jak se těšíte?

Raději bychom hráli vyšší soutěž, to je jisté. Avšak budeme hrát takovou soutěž, na kterou máme kvalitu. Jak jsem zmiňoval, personálně jsme měli zhruba osm lidí, kteří pravidelně trénovali. Ostatní přišli buď pouze na zápas, nebo jsme si pomáhali hráči z rezervy. Bude-li to tak pokračovat a v hlavním týmu bude i nadále málo hráčů, bude problém i uhájit příslušnost okresního přeboru. Uděláme pro to však maximum.