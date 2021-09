Tři zápasy, tři vítězství. Fotbalisté Velim pokračují na začátku nové sezony v parádní jízdě. Naposledy na domácím hřišti porazili v omlazené sestavě Hřebeč 3:1 a po zásluze se vyhřívají na čele tabulky krajského přeboru. Hosté přišli o vážně zraněného brankáře Zajíčka, jehož nahradil obránce Pinkas.

Z fotbalového utkání krajského přeboru Velim - Hřebeč | Foto: Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Bylo to divoké utkání, především v první půli se díky ošetřování dlouho nehrálo. Hřebeč se prezentuje kombinačním fotbalem, přesně takovým způsobem, jakým chceme hrát my. Proto jsem očekával docela pohlednou hru, bohužel opak byl pravdou. Ve 25. minutě se dva hráči zranili, takže se dlouho nehrálo. Petrů má stehy na hlavě a brankář hostů Zajíček dokonce zlomenou ruku. Od toho okamžiku se přiostřilo. O přestávce se to muselo zklidnit,“ přiznal trenér Radek Kulhánek.