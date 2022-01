Otáhal držel Kolín nad vodou. Třetiligový soupeř přesto vyhrál

„Do první půle jsme nasadili zkušenější sestavu, která s favoritem držela krok. Dostali jsme se do vedení, bohužel další šance nevyužili. Škoda, první poločas jsme mohli klidně vyhrát. O přestávce jsme prostřídali a do hry šli hráči, kteří zkušenosti z vyšší soutěže nemají. I když se neztratili, na Čáslav to nestačilo,“ dodal Kulhánek.

V kádru Velimi během zimní přestávky k žádným velkým změnám nedošlo.

„V klubu jsme se dohodli, že budeme dávat prostor mladým klukům z dorostu a hráčům z béčka. Zatím není důvod kádr obměňovat,“ podotkl Radek Kulhánek.

Branky: Kukal – Ronovský 2, Schovanec, Strnad. Poločas: 1:1.

Velim: Drápela – Nejedlý, Šourek, Náděje, Věříš – Jelínek – Dudek, Michálek, Kmoch – Vocel – Kukal.

Střídali: Špinka, Kuchař, Blažek, Kasal.

Mladíci Sparty byli nad síly Českého Brodu