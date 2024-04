Ve velmi okleštěné a oslabené sestavě sehráli fotbalisté Velimi B další utkání v nejnižší krajské soutěži skupiny C. Na hřišti Pátku prohráli 1:4.

Z fotbalového utkání I.B třídy Velim B - Městec Králové (1:1) | Foto: Deník/Vladimír Malinovský

„Do zápasu jsme šli opět v hodně pozměněné, navíc hodně omlazené sestavě. Proti soupeři s velmi silnou ofenzívou jsme nastoupili, pro nás zcela netradičně, v defenzivním rozestavení,“ uvedl trenér Jiří Ptáček.

„V prvním poločase taktika fungovala na výbornou, všichni hráči bojovali a zodpovědně vyplňovali daný prostor. Domácí sice měli převahu na míči, ale do šancí se skoro nedostávali. Naopak první stoprocentní šanci jsme měli my, kdy jsme neproměnili samostatný nájezd z poloviny hřiště. Druhou naši šanci jsme už proměnili po přesné střele zpoza vápna. Do poločasu ale domácí vyrovnali po rychlém přechodu a centru ze strany na zadní tyč,“ podotkl Ptáček.

„Po stejné situaci šli na začátku druhé půle do vedení, které navíc o pár minut navýšili o další gól po výstavní střele zpoza vápna. Od tohoto momentu jsme už neměli sílu s výsledkem něco udělat. Naopak domácí měli ještě nějaké šance, které ale zlikvidoval náš brankář,“ dodal šéf velimské lavičky.

Branky: 33. a 52. Bartoš, 65. Urban, 77. Ramšák – 27. Kostelecký. Poločas: 1:1.

Velim B: Svoboda – Jelínek, Vokřál, Hrabal, Mén – Kostelecký (69. Plaček), Bláža, Pena, Hoření – Vlk, Foršt (80. Kaňkovský).

