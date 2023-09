Fotbalisté Plaňan dokonale využili domácího prostředí a v dalším kole I. B třídy skupiny C porazili v okresním derby Velim B 2:0.

„Malé derby jsme výsledkově zvládli za tři body, a to je pro nás nejdůležitější. Před zápasem jsme museli řešit to, co potkává i ostatní mužstva. Museli jsme se obejít bez nemocného Rývy, vykartovaného Klucsky a se sebezapřením zápas nedohrál Motrunich.Pro dva hráče to znamenalo hrát na postu, kde většinou nehrají, ale jelikož jsou to zkušení hráči, tak jsem očekával, že to nebude problém. Starov na hrotu odehrál výborný zápas a Konůpek na kraji obrany se první poločas seznamoval s touto pozicí, ale druhý již odehrál s velkým klidem a přehledem a jeho výkon byl bezchybný,“ potěšilo trenéra Plaňan Petra Šafránka.

„Zápas nenabídl na obou stranách příliš šancí, bylo to o tom, kdo vstřelí první branku. To se podařilo nám, když se chytře uvolnil Kuchař a jeho přízemní centr na zadní tyči uklidil do branky Motrunich. Hosté v prvním poločase překonali jednou našeho brankaře, ale toho na lajně zastoupil obránce. Ve druhém poločase byli hosté více na naší polovině, měli více ze hry, ale naše dobře organizovaná hra podpořená dobrým pohybem nedovolovala hostům vytvářet si šance. Uklidňující druhou branku dal Starov, když se k němu odrazil míč a on před brankařem pohodlně skóroval. Pak jsme si již hlídali výsledek, nehráli jsme na krásu, ale jednoduše jsme závěr zápasu ukopali. Poučili jsme se z minulých duelů, kde jsme právě v závěru přišli zbytečně o body,“ podotkl Šafránek.

„Mužstvo musím pochválit, Velim jsme dlouho neporazili. Hráli jsme organizovaně a hlavně jsme nebyli líní na krok. Náš velmi dobrý pohyb neusnadňoval hostům hrát lepší fotbal. Malé derby jsme vyhráli a za týden nás čeká velké v Pečkách,“ dodal Petr Šafránek.

„Velká nespokojenost. Stejně jako minulý týden chyběla naší hře větší fotbalovost, přesnost a hlavně nasazení od všech hráčů,“ čertil se trenér Velimi B Jiří Ptáček.

„Utkání rozhodla přesnější koncovka domácích, kteří dokázali svoji gólovou šanci proměnit. Druhý gól ze třímetrového ofsajdu nepočítám. V konečném výsledku nic neřešil. Na brankové šance to byl vyrovnaný zápas, ale opět jsme doplatili na přesné zakončení. Dva gólové nájezdy na brankáře skončily střelami nad a vedle branky. Další stoprocentní šanci zlikvidoval domácí obránce výkopem z brankové čáry,“ dodal zklamaný Jiří Ptáček.

Branky: 25. Motrunich, 69. Starov. Poločas: 1:0.

Plaňany: Arnold – Konůpek, Vietrov, Nevdashov, Freund (65. Žemba) – Kuchař (77. Yakhnov), Sosvor, Volavka, Shpuryk, Motrunich (71. Nedvědil) – Starov.

Velim B: Svoboda – Jelínek, Hrabal, Vokřál (81. Kostelecký), O. Kosina – Bláža (52. M. Kosina), Bečvařík, Kopáček, L. Vlk (77. Pena) – Němec, Seifert (71. Hoření).

